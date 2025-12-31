Un muerto y al menos 50 heridos en un choque frontal de trenes en Machu Picchu

Un accidente ferroviario en una de las rutas turísticas más transitadas de Perú ha causado la muerte de un maquinista y ha dejado al menos 50 personas heridas. Dos trenes chocaron de frente en el trayecto que conecta la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región de Cusco, por causas que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

La colisión se produjo alrededor de las 13.20 hora local en un tramo de vía única, en el sector de Pampacahua, a la altura del kilómetro 98 del recorrido. Los convoyes implicados pertenecían a las compañías PeruRail y Inca Rail, dos de los principales operadores del servicio ferroviario hacia la ciudadela inca.

Víctimas y atención sanitaria

Como consecuencia directa del impacto, falleció uno de los maquinistas, identificado como Roberto Cárdenas. Además, el número de personas heridas fue aumentando con el paso de las horas. La cifra inicial de 15 lesionados se elevó hasta al menos 50, según confirmaron las autoridades sanitarias de la región.

El Ministerio Público informó de que se trabaja en la identificación de los turistas afectados, muchos de ellos de distintas nacionalidades. Los heridos fueron trasladados a centros de salud de Ollantaytambo y a hospitales y clínicas de Cusco. De acuerdo con el Ministerio de Salud cusqueño, la mayoría presentaba golpes de consideración provocados por la violencia del choque.

Evacuaciones y escenas de caos

Decenas de pasajeros que resultaron ilesos fueron evacuados a estaciones cercanas y permanecieron a la espera de ser trasladados a Cusco. En redes sociales comenzaron a circular vídeos grabados por los propios viajeros, en los que se observa a turistas sentados a un lado de la vía, equipajes esparcidos y las locomotoras con graves daños estructurales en su parte frontal.

La empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía férrea del sureste del país, confirmó el choque entre los trenes y reconoció la existencia de "daños personales y materiales". Sin embargo, con el paso de las horas surgieron quejas de pasajeros, que denunciaron haber quedado varados en estaciones bajo condiciones climáticas adversas y con escasa información, más allá de avisos genéricos sobre un "retraso por falla mecánica".

Servicio suspendido

Tras el accidente, el servicio ferroviario hacia Machu Picchu quedó suspendido hasta nuevo aviso. Para acceder a la ciudadela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983, los visitantes dependen del tren y de un posterior traslado en autobús, lo que ha multiplicado el impacto del suceso en plena temporada alta.

La Policía Nacional informó de que envió un contingente desde Cusco para reforzar la seguridad, mantener el orden público y apoyar las tareas de investigación. El choque ha reabierto el debate sobre la seguridad en este corredor ferroviario, por el que circulan miles de turistas cada día y que opera en una vía única compartida por trenes en ambos sentidos.

