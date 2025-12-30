Aparece la caja fuerte del camión de los regalos "en medio de la nada": "Nos han quitado 66.801 euros"

Un grupo de encapuchados protagonizó un audaz robo en el denominado "Camión de los Regalos", un vehículo promocional donde se exhiben premios de una gran rifa navideña en Monesterio, Badajoz. El asalto tuvo lugar sobre las 03:12 de la madrugada en el área de servicio del Complejo Leo, junto a la Autovía de la Plata.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, cinco individuos encapuchados forzaron el camión y, en cuestión de minutos, lograron extraer una caja fuerte de unos kilos que contenía dinero en efectivo y participaciones del sorteo.

La caja fuerte aparece "en medio de la nada"

En las redes sociales se ha difundido un vídeo en el que un vecino muestra los restos de la caja fuerte. "Estoy aquí en medio de la nada, que han encontrado la caja fuerte. Hay restos de papeletas ya vendidas, papeletas sin vender...", narra el usuario en un vídeo en el que muestra el destrozo, en medio de un camino rural. La caja fuerte se observa reventada y con miles de papeletas al rededor, además de otros papeles y documentos.

David Leo, dueño del "Camión de los regalos"

David Leo, dueño del "camión de los regalos" cuenta en una conversación con Espejo Público lo sucedido. "Creíamos que no era necesario que estuviese anclada porque pesa demasiado y no te imaginas que se la vayan a llevar así", explica el dueño. "Dentro quedaban 2.000 papeletas y las tengo aquí, las han dejado todas". Además, aclara que el sorteo sigue adelante, descartando las mencionadas papeletas.

"Nosotros incluimos oro en el sorteo y hemos hecho mucha publicidad. Entonces, yo creo que ellos pensaban que el oro estaba dentro de la caja fuerte", continúa explicando David Leo. "Nos han quitado 66.801 euros, exactamente. (...) Los ladrones debieron estar vigilando hasta que vieron el momento. En dos minutos lo hicieron todo".

