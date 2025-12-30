La tradición de Dabiz Muñoz: se pone el vestido que llevó Cristina Pedroche para las Campanadas de 2024

Cada año, la Nochevieja española tiene un momento que nadie quiere perderse: las Campanadas de Cristina Pedroche junto a Alberto Chicote. Desde hace más de una década, la presentadora ha convertido la tradición de despedir el año en un auténtico espectáculo, y gran parte de la expectación gira en torno a su vestido.

Pero la tradición no termina ahí. Desde hace algunos años, Dabiz Muñoz, marido de Pedroche y chef reconocido, se ha sumado a la curiosa costumbre de probarse el vestido que su esposa lució el año anterior.

Es una forma divertida de adelantar la fiesta, rendir homenaje a su pareja y regalar a los seguidores un guiño que siempre arranca risas y comentarios. Y este 30 de diciembre, como manda la costumbre, Dabiz ha vuelto a sorprender con su propia versión del look de las campanadas pasadas.

La foto de Dabiz

La foto publicada por Dabiz en Instagram ha generado auténticas risas entre sus seguidores. En ella, el chef posa con el vestido que la presentadora llevó en las campanadas del año pasado, dejando a todos boquiabiertos por la naturalidad con la que luce la prenda.

"Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el flow a puñados de los bolsillos. ¡No te pido que me superes Pedroche, al menos iguálame! Aunque lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo. Todos a comerse las uvas donde está la suerte: en Antena 3", escribía Dabiz junto a la imagen, demostrando su humor característico y ganándose miles de likes y comentarios en cuestión de minutos.

El vestido en cuestión combina técnicas de alta sombrerería con croché de algodón y más de 8.500 cristales, cada uno elaborado con gotas de leche materna de la primera maternidad de Pedroche, un detalle que simboliza protección y cariño. La pieza es obra de la joyera Belén Mazas, de la firma Morir de Amor.

Pistas del vestido de este año

Mientras Dabiz juega con los vestidos del pasado, Cristina Pedroche ya está centrada en preparar las Campanadas de 2026. El estilista de la presentadora, Josie, ha adelantado que su look de este año traerá "complementos nunca vistos en las Pedroche Campanadas y cargados de significado".

También ha asegurado que será "un momento histórico para todos los fans y estoy seguro de que conseguirá emocionar a todos aquellos que han acompañado a Cristina durante sus 12 años como reina absoluta de las Campanadas".

Pedroche no se ha quedado atrás, y es que en numerosas ocasiones ha dicho que tiene muchas ganas de que llegue Nochevieja, su evento canónico del año. La presentadora está más que segura que este año no dejará a nadie indiferente.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram explica: "Justo cuando nos terminábamos de comer las uvas el año pasado pensaba…me tengo que atrever el año que viene…y así será…".

Además, Pedroche ha dejado entrever a través de sus contenidos compartidos en redes que el vestido para esta ocasión ha sido más complicado que nunca, dejando claro que veremos un diseño muy trabajado y lleno de sorpresas.

Como cada año, la expectación por ver a Pedroche en directo y descubrir el nuevo vestido está en su punto más alto. Y mientras tanto, Dabiz Muñoz sigue manteniendo la tradición con humor, recordándonos que en esta familia, la Nochevieja se vive con estilo.