El final inesperado del villancico con el que Juan Peña pone la guinda a la Navidad en Pasapalabra

El cantante ha terminado su visita a Pasapalabra poniendo ‘Alegría, alegría, alegría’ a capela y con mucho arte para encandilar a todos en el plató.

Alberto Mendo
Más espíritu navideño no han podido tener los últimos programas de Pasapalabra, a las puertas de despedir el año 2025. Alberto Chicote, Cristina Pedroche, Mabel Lozano y Juan Peña han sido un gran regalo como invitados, con los nervios de las Campanadas ya muy presentes en el plató. ¿Cómo será el vestido que la presentadora lucirá esta Nochevieja? Las pistas que dejó a Roberto Leal aportaron aún más emoción a ese momento.

Cristina Pedroche

La guinda a la visita de este cuarteto de invitados la ha puesto Juan Peña, que ha terminado el año con la agenda tan cargada como la tiene en enero con conciertos en Madrid. Aunque está triunfando con su versión de ‘No dudaría’ en homenaje a Antonio Flores, el cantante ha preferido dedicar un villancico a todos los espectadores de Pasapalabra.

A capela y con mucho arte, Juan se ha arrancado con ‘Alegría, alegría, alegría’. Además, ha terminado improvisando la letra para hacer un ingenioso guiño al concurso y asegurar que en este plató “nos volveremos a ver”. ¡Dale al play!

