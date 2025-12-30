Publicidad
El Hormiguero
Elsa Pataky recuerda qué fue lo que le conquistó de Chris Hemsworth: “Me sigue encantando”
La actriz relató con naturalidad cómo conoció a su marido y padre de sus hijos durante su charla con Pablo Motos.
Elsa Pataky pasó por El Hormiguero y dejó ver su faceta más personal en una entrevista cercana y llena de complicidad.
Durante la conversación, explicó que uno de los primeros flechazos llegó al escuchar su voz y recordó entre risas que al principio apenas se entendían por el idioma.