Manu, de un “zapatazo” a la Silla Azul: se resigna tras un gran lapsus en El Rosco

El Rosco no da tregua a los concursantes de Pasapalabra ni en Navidad. Manu y Rosa se han dado alguna tregua en forma de empate en los últimos programas, pero el madrileño se ha condenado a sufrir justo en el penúltimo duelo del año y tendrá que pasar en Nochevieja por la Silla Azul. Antes de la tensión de la prueba, él mismo ha provocado las risas en el plató con su tradicional poema de despedida a los invitados, esta vez dedicado a Alberto Chicote, Cristina Pedroche, Mabel Lozano y Juan Peña.

Manu y Rosa han estado muy igualados durante gran parte de la primera vuelta. El punto de inflexión lo ha marcado la coruñesa a partir de la N al enlazar once aciertos de un tirón y dispararse ya hasta los 20. Por instantes, parecía incluso que podía saltar la sorpresa con el bote de 2.566.000 euros. Sin embargo, la concursante ha preferido no arriesgar tras sacar la Z y otra letra que había dejado pendiente, y se ha plantado con 22 en verde.

La remontada que Manu necesitaba esta vez era de ocho respuestas, una misión que tenía encarrilada hasta que ha tropezado con un “zapatillazo” que era “zapatazo”. El matiz le ha puesto El Rosco cuesta arriba y otro lapsus, del que se ha dado cuenta al instante, ha terminado de confirmar su derrota. ¡Revive este duelo en el vídeo!