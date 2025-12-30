Antena3
El Rosco | 30 de diciembre

Manu, de un “zapatazo” a la Silla Azul: se resigna tras un gran lapsus en El Rosco

Los matices han condenado al concursante madrileño frente a Rosa, que se lo había puesto muy complicado al plantarse de forma brillante con 22 aciertos.

Manu, de un "zapatazo" a la Silla Azul: se resigna tras un gran lapsus en El Rosco

Alberto Mendo
Publicado:

El Rosco no da tregua a los concursantes de Pasapalabra ni en Navidad. Manu y Rosa se han dado alguna tregua en forma de empate en los últimos programas, pero el madrileño se ha condenado a sufrir justo en el penúltimo duelo del año y tendrá que pasar en Nochevieja por la Silla Azul. Antes de la tensión de la prueba, él mismo ha provocado las risas en el plató con su tradicional poema de despedida a los invitados, esta vez dedicado a Alberto Chicote, Cristina Pedroche, Mabel Lozano y Juan Peña.

Manu pone “el Pedroche” con su último poema en 2025 para despedir a los invitados

Manu y Rosa han estado muy igualados durante gran parte de la primera vuelta. El punto de inflexión lo ha marcado la coruñesa a partir de la N al enlazar once aciertos de un tirón y dispararse ya hasta los 20. Por instantes, parecía incluso que podía saltar la sorpresa con el bote de 2.566.000 euros. Sin embargo, la concursante ha preferido no arriesgar tras sacar la Z y otra letra que había dejado pendiente, y se ha plantado con 22 en verde.

La remontada que Manu necesitaba esta vez era de ocho respuestas, una misión que tenía encarrilada hasta que ha tropezado con un “zapatillazo” que era “zapatazo”. El matiz le ha puesto El Rosco cuesta arriba y otro lapsus, del que se ha dado cuenta al instante, ha terminado de confirmar su derrota. ¡Revive este duelo en el vídeo!

Manu y Rosa no han sido los únicos que han tardado en reconocer este ‘himno’ navideño, cuyo estribillo es un clásico de estas fechas.

