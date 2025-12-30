Antena3
Capítulo 467

Isabel le cuenta toda la verdad a Begoña sobre el plan de Gabriel: “Siento la obligación de abrirte los ojos”

La joven, entre lágrimas, le ha confesado cómo paso por paso él ha hecho todo lo que quería para vengarse de los De la Reina y a Begoña le ha utilizado.

Isabel ha decidido aparecer en Toledo tras enterarse de que Gabriel se ha casado con Begoña. La exsecretaria no puede más, ha entendido que ella solo ha sido un mero medio que ha utilizado Gabriel para llegar a los De la Reina.

Begoña se ha quedado de piedra cuando Isabel le ha contado que es su prometida. Ella ha comenzado a desarrollarle toda su historia, cómo se presentó con el nombre de Dámaso Úbeda y la engañó para averiguar información sobre ellos...

Más adelante, cuando le descubrió, le confesó que todo era un plan para vengarse de su tío Damián y le juró que estaba muy enamorado de ella: “Vine a Toledo a buscarlo y a pesar de sus mentiras, le creí”.

Mientras lloraba, Isabel le ha explicado cómo le ha manipulado para vengarse de los De la Reina: “Me prometió que cuando fuera director, yo volvería a trabajar en la fábrica y nos casaríamos”.

Ahora que ha descubierto que está casado con Begoña y que la había abandonado, ha decidido contar toda la verdad.

La enfermera, con rabia, al principio no la ha creído, pero en el fondo de sí misma, sabe que es verdad. “Me sentía en la obligación de abrirle los ojos”, le ha confesado.

Pero Begoña no podía más que llorar, se ha casado con él y está esperando un hijo de él. ¿Qué va a hacer ahora?

