La Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

a Audiencia Nacional separa una pieza del caso Koldo para indagar los presuntos pagos en efectivo realizados por el PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García, siguiendo las indicaciones del Tribunal Supremo.

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

La Audiencia Nacional acuerda investigar los pagos en metálico del PSOE | EFE

Ángel Granero
Publicado:

El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada dentro del 'caso Koldo' para investigar los presuntos pagos en metálico del PSOE al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

La decisión sigue las indicaciones del Tribunal Supremo, que detectó posibles indicios de blanqueo de capitales en las actuaciones previas.

El juez incorpora a esta nueva línea de investigación la documentación remitida por el Supremo, donde figuran declaraciones clave. Entre ellas, la del exdirector gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, la de la empleada del partido Celia Rodríguez, y la de la empresaria Carmen Pano. Esta última aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede socialista de Ferraz, a petición del presunto comisionista del caso, Víctor de Aldama.

Además, el sumario incluye un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza los pagos en efectivo realizados a Ábalos y a Koldo. En algunos casos, según la investigación, el dinero fue recogido por la esposa del exasesor, Patricia Úriz.

El magistrado Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, ha acordado trasladar la apertura de la pieza al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa.

El PSOE lo ve como "un mero trámite"

El PSOE, por su parte, ha facilitado documentación en la que se relacionan los movimientos de efectivo con liquidaciones de gastos internos, aunque el juez considera necesario aclarar el origen y destino real de esas cantidades. Desde el partido asegura que es un paso "comprensible" y un "mero trámite". Aseguran que su respuesta seguirá siendo "colaboración absoluta con la justicia" y que sus cuentas "están auditadas" y son "correctas".

