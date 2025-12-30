La auditoría encargada por el PSOE descarta una financiación irregular, pero cuestiona gastos "llamativos" en la etapa de Ábalos

La auditoría encargada por el PSOE para estudiar los pagos en efectivo efectuados dentro del partido entre 2017 y 2024 ha concluido que todos los ingresos están justificados descartando la existencia de una financiación irregular dentro de las filas lideradas por Pedro Sánchez.

Sin embargo, esta auditoría forense, asignada a dos catedráticos, también ha encontrado gastos "llamativos" que se produjeron durante la etapa de José Luis Ábalos y que la Secretaría de Organización del exministro cargó al PSOE.

Gastos "llamativos" sí, financiación ilegal no

El informe externo, al que ha tenido acceso EFE, cuestiona la existencia de gastos liquidados a Ábalos y su equipo en relación a una comida de Navidad para nueve personas y dos menús infantiles en la marisquería 'La Chalana'.

"En pocas ocasiones constan gastos notoriamente improcedentes". El informe, elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Félix Alberto Vega Borruego y el profesor de Derecho Financiero y Tributario César Martínez Sánchez, descarta la existencia de fondos no declarados en el partido.

Los gastos son considerados excesivos cuando superan los 60 euros por comensal y representan entre el 4% y el 25% , dependiendo del año, de los 126.858 euros pasados por el departamento de José Luis Ábalos durante su etapa como secretario de Organización del PSOE.

El exministro de Transportes ha sido citado por el PP en la comisión del Caso Koldo en el Senado el próximo 8 de enero.

Óscar López: "No hay empate con la Gürtel"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asegura que el informe de la auditoría encargado por el PSOE demuestra que no hay financiación irregular en el partido, lo que, según añade el ministro, sería "el gran sueño de la derecha".

López ha asegurado en 'La Mañana de la 1' que el Gobierno de Sánchez ha sido el más contundente de la historia contra la corrupción y que "no hay empate con la Gürtel".

"Ningún gobierno de la historia, ninguno antes, jamás, ninguno antes, repase la hemeroteca, actuó con tanta contundencia contra la corrupción. Nunca", ha dicho Óscar López.