Laura Moure y Jorge Fernández confiesan su plan de Año Nuevo en La ruleta de la suerte
Laura Moure y Jorge Fernández nos han contado con todo detalle lo que hacen tras el último programa del año. Pero, ¿cómo celebran el Año Nuevo nuestros presentadores favoritos?
La Navidad está llena de tradiciones, familia, comidas y muchos momentos entrañables.
Hemos estado con Jorge Fernández y Laura Moure para que nos cuenten todo lo que hacen fuera de las pantallas.
La familia, las tradiciones, las reuniones... ¿se van de viaje o se quedan en casa? Los presentadores de La ruleta de la suerte han confesado cómo son sus momentos previos a Nochevieja, después del programa y todo lo que hacen en Año Nuevo.
¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo! ¡Y Feliz Año Nuevo!
