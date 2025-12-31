Laura Moure y Jorge Fernández confiesan su plan de Año Nuevo en La ruleta de la suerte

La Navidad está llena de tradiciones, familia, comidas y muchos momentos entrañables.

Hemos estado con Jorge Fernández y Laura Moure para que nos cuenten todo lo que hacen fuera de las pantallas.

La familia, las tradiciones, las reuniones... ¿se van de viaje o se quedan en casa? Los presentadores de La ruleta de la suerte han confesado cómo son sus momentos previos a Nochevieja, después del programa y todo lo que hacen en Año Nuevo.

¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo! ¡Y Feliz Año Nuevo!