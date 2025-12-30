Manu pone “el Pedroche” con su último poema en 2025 para despedir a los invitados

Tarde llena de emociones en el penúltimo programa del año en Pasapalabra. Ha sido el final de la visita de Alberto Chicote, Cristina Pedroche, Mabel Lozano y Juan Peña, un cuarteto que ha dado la campanada precisamente en estos días navideños. El cantante precisamente ha puesto broche con un villancico y, además, ha cambiado la letra al final para hacer un guiño al concurso y asegurar que aquí “nos volveremos a ver”.

Roberto Leal, con “la piel de gallina” por este detalle navideño del invitado, ha dado paso a Manu. Justo antes de comenzar El Rosco, el concursante ha querido cumplir con su tradición por última vez en este 2025. Ha sorprendido con un poema breve pero con sus clásicos juegos de palabras.

“Quería poner el Pedroche final a estas tardes”, ha afirmado en el primero de sus versos. El madrileño ha conquistado a los invitados y, una vez más, a Roberto. “No me deja de sorprender”, ha asegurado el presentador. ¡Descubre el poema al completo en el vídeo!