Una canción para expertos en Navidad y con mucha nostalgia para Roberto Leal: “Remueve muchas cosas”

El plató de Pasapalabra se ha llenado de nostalgia con la canción de Navidad que ha sonado en La Pista. Les ha tocado a dos “expertos en villancicos” como Manu y Rosa, como ha dicho Roberto Leal con su punto de ironía. “Desde que se inventaron, se los saben todos”, ha bromeado el presentador. Sin embargo, esta vez ha resultado especialmente difícil para todos, mucho más que ‘La marimorena’ que les tocó en el anterior programa a Cristina Pedroche y a Alberto Chicote.

Los concursantes han notado que no eran los únicos perdidos tras el primer fragmento y ya con un verso de la letra. De hecho, ni los invitados ni el público la habían reconocido aún, lo que es poco frecuente. Tras comprobar lo perdidos que estaban todos incluso con un poco más de música, Roberto ha empezado a ayudar con otros detalles: “Es muy conocido el estribillo, tenía ese pellizquito de nostalgia que todas las Navidades estábamos deseando escuchar porque todos, de alguna forma, estábamos esperando a alguien”.

Como complemento, el presentador ha dado ya el título con otras palabras. Rosa ha acertado y todo el plató se ha emocionado con ‘Vuelve a casa por Navidad’. ¡No te lo pierdas en el vídeo!