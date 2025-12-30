Los riesgos de un turismo estético 'low cost' que crece sin control: "La Seguridad Social no va a asumir la corrección de las secuelas"

Aparentemente se trata de operaciones estéticas rápidas fáciles y baratas pero atañen serios peligros, intervenciones que pueden ser fatales y dispara las urgencias hospitalarias. Es el turismo estético Low Cost un fenómeno en expansión. Captan clientes publicitando 'packs' a precios de ganga. El avión, las noches en el hotel, la intervención... todo está incluido pero los promotores no advierten de los riesgos. 7 de cada 10 cirujanos han atendido en la sanidad pública destrozos de estas operaciones. Hemos hablado con Javier Mestre, cirujano plástico, sobre ello.

¿La sanidad pública se hace cargo de estas chapuzas estéticas?

El 90% no queda satisfecho. Los procedimientos que más se complican son las abdominoplastias, las liposucciones y el aumento de glúteos. Los destinos elegidos: Turquía y Colombia. Más de la mitad tienen que corregirlas y acuden a la Seguridad Social disparando las urgencias hospitalarias. "El tema económico puede ser el más importante pero existen otros como saltarse la lista de espera, acudir a especialistas que son maestros en una determinada técnica y hay otro caso que es recibir tratamientos que no son legales en España", explica Javier Mestre, cirujano plástico.

El doctor explica que ha trabajado en la Seguridad Social y que "cuando teníamos un caso de estos en el hospital el servicio se hacía cargo de la urgencia médica, es decir, si viene una paciente con las prótesis infectadas o expuestas se retiraban las prótesis y se le daba tratamiento antibiótico. En ningún caso se hacía la corrección".

Javier insiste en que "no es recomendable" que pacientes que se someten a "cirugías complejas que requieren un seguimiento" hagan un viaje y que se alejen de su médico porque "el médico no tiene capacidad de diagnosticar una complicación ni de tratarla o evitarla". Además hace hincapié en que "la Seguridad Social no va a asumir la corrección de las secuelas" y que "al paciente se le devuelve otra vez, se le remite a su cirujano".

Aún así, los casos siguen aumentando y hay veces que el daño es irreversible, dejando graves secuelas psicológicas. Este es el verdadero coste de una cirugía estética barata ¿Estamos suficientemente informados antes de ponernos en manos de clínicas fuera de nuestro país? ¿Merece la pena el riesgo por cumplir un ideal estético?

