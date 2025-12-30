Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Chapuzas estéticas

Los riesgos de un turismo estético 'low cost' que crece sin control: "La Seguridad Social no va a asumir la corrección de las secuelas"

Prometen cirugías estéticas rápidas y baratas, pero esconden graves riesgos. El turismo estético low cost crece sin control y ya está provocando un aumento de complicaciones médicas y urgencias hospitalarias tras intervenciones realizadas en el extranjero. Hemos hablado con Javier Mestre, cirujano plástico, sobre ello.

Operaciones estéticas de riesgo

Publicidad

Ana Pizarroso
Publicado:

Aparentemente se trata de operaciones estéticas rápidas fáciles y baratas pero atañen serios peligros, intervenciones que pueden ser fatales y dispara las urgencias hospitalarias. Es el turismo estético Low Cost un fenómeno en expansión. Captan clientes publicitando 'packs' a precios de ganga. El avión, las noches en el hotel, la intervención... todo está incluido pero los promotores no advierten de los riesgos. 7 de cada 10 cirujanos han atendido en la sanidad pública destrozos de estas operaciones. Hemos hablado con Javier Mestre, cirujano plástico, sobre ello.

¿La sanidad pública se hace cargo de estas chapuzas estéticas?

El 90% no queda satisfecho. Los procedimientos que más se complican son las abdominoplastias, las liposucciones y el aumento de glúteos. Los destinos elegidos: Turquía y Colombia. Más de la mitad tienen que corregirlas y acuden a la Seguridad Social disparando las urgencias hospitalarias. "El tema económico puede ser el más importante pero existen otros como saltarse la lista de espera, acudir a especialistas que son maestros en una determinada técnica y hay otro caso que es recibir tratamientos que no son legales en España", explica Javier Mestre, cirujano plástico.

El doctor explica que ha trabajado en la Seguridad Social y que "cuando teníamos un caso de estos en el hospital el servicio se hacía cargo de la urgencia médica, es decir, si viene una paciente con las prótesis infectadas o expuestas se retiraban las prótesis y se le daba tratamiento antibiótico. En ningún caso se hacía la corrección".

Javier insiste en que "no es recomendable" que pacientes que se someten a "cirugías complejas que requieren un seguimiento" hagan un viaje y que se alejen de su médico porque "el médico no tiene capacidad de diagnosticar una complicación ni de tratarla o evitarla". Además hace hincapié en que "la Seguridad Social no va a asumir la corrección de las secuelas" y que "al paciente se le devuelve otra vez, se le remite a su cirujano".

Aún así, los casos siguen aumentando y hay veces que el daño es irreversible, dejando graves secuelas psicológicas. Este es el verdadero coste de una cirugía estética barata ¿Estamos suficientemente informados antes de ponernos en manos de clínicas fuera de nuestro país? ¿Merece la pena el riesgo por cumplir un ideal estético?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

robo caja fuerte sorteo Navidad

Aparece la caja fuerte del camión de los regalos "en medio de la nada": "Nos han quitado 66.801 euros"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Dani se hace con el Bote de ‘La ruleta de la suerte’ tras una jugada decisiva

Dani se hace con el Bote de ‘La ruleta de la suerte’ tras una jugada decisiva

"Lo voy a hacer": Cristina Pedroche adelanta nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas en sus redes sociales

Cristina Pedroche desvela esta tarde los secretos de las Campanadas en Y ahora Sonsoles

Laura Moure sorprende con una anécdota de Nochebuena

Laura Moure sorprende con una anécdota de Nochebuena

Un giro inesperado deja a Raúl sin 1.325 euros
MEJORES MOMENTOS | 30 DE DICIEMBRE

Un giro inesperado deja a Raúl sin 1.325 euros

Operaciones estéticas de riesgo
Chapuzas estéticas

Los riesgos de un turismo estético 'low cost' que crece sin control: "La Seguridad Social no va a asumir la corrección de las secuelas"

Conejo guisado con hortalizas al jengibre
Para 4 personas

Receta de conejo guisado con hortalizas al jengibre, de Karlos Arguiñano

El conejo es una carne blanca muy magra, baja en grasas y rica en proteínas, perfecta para una alimentación equilibrada y para toda la familia.

Una receta sabrosa y reconfortante de Karlos Arguiñano: crema de acelgas con costrones de pan y piñones
Para 4 personas

Una receta sabrosa y reconfortante de Karlos Arguiñano: crema de acelgas con costrones de pan y piñones

Esta crema de acelgas con costrones de pan y piñones que ha elaborado Karlos Arguiñano no solo es reconfortante y sabrosa, sino también un plato que nutre, fortalece y llena sin pesadez.

robo caja fuerte sorteo Navidad

Aparece la caja fuerte del camión de los regalos "en medio de la nada": "Nos han quitado 66.801 euros"

José Antonio Díez, alcalde de León

José Antonio Díez (PSOE) reclama un congreso extraordinario del partido para "atajar una deriva agotada"

La carta a los Reyes Magos de Miriam González Clegg

La carta a los Reyes Magos de Miriam González Clegg: "Pediría que quitásemos el obstáculo más grande que tenemos en el país"

Publicidad