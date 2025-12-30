El PP desacredita la auditoría del PSOE: "Es como encargarle a Ábalos un informe sobre prostitución"

"Pondré en marcha una auditoría externa", anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 12 de junio tras la dimisión del que fuera el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Todo ello a consecuencia del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que relacionaba a Cerdán con el cobro de comisiones ilegales.

Este martes, hemos conocido el estudio que encargó Ferraz que concluye que no hubo financiación irregular en el partido. 180 páginas que incluyen decenas de tickets, recibos y facturas. El PSOE encargó el informe financiero a dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Gamba roja, centollo, chuleta de vaca gallega, comidas pagadas al contado de casi 200 euros, o incluso tickets sin ningún tipo de detalle que superan los 400 euros, son algunos de los pagos que aparecen en el informe. Sin embargo, son factoras que habría que explicar como "pagos anómalos" como un menos de 300 euros, tickets que pasaban Ábalos, su chófer o Koldo García al PSOE. Son unos pagos por los que no se descartan emprender acciones legales, según nos confirman fuentes socialistas.

Pero, para el Partido Popular, el informe no tiene validez ninguna y critican faltan de transparencia. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha señalado que lo presentado por los socialistas "es como encargar a Ábalos un informe sobre abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre abuso sexual".

El partido que preside Alberto Núñez Feijóo considera que se trata de una auditoria hecha por el PSOE para el propio partido. En respuesta a periodistas en una rueda de prensa en el Senado, García ha señalado los "gastos llamativos" en el informe, afirmando que "a cualquier español nos puede llamar la atención que un menú del día cueste 190 euros", en referencia a algunos detalles del informe recogidos por algunos medios.

Las declaraciones de la senadora se produce tras defender el ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López, la auditoria, la cual "demuestra que en el partido no hubo financiación irregular" durante los mandatos de los exsecretarios de Organización socialista, Cerdán y Ábalos.

El ministro se muestra satisfecho con los presentado y ha asegurado que "es el gran sueño de la derecha, empatar con la Gürtel", celebrando de esta manera que "no ha habido empate", tras presentar el informe y concluir en que no hubo financiación irregular.

Gastos "llamativos"

Una auditoría que ha llegado seis meses después de anunciarlo Sánchez. En el informe se analizan siete años de pagos en el partido, que coincide con los periodos de aquellos que ocuparon la secretaría de organización y están señalados por la UCO. En el documento expresan que se "muestra un sistema de caja coherente, cerrado y verificable".

Aunque por otro lado, también se han encontrado gastos "llamativos" como una comida de navidad de 380 euros para hasta nueve comensales, menús infantiles, varios tickets consecutivos en el restaurante La Chalana, además de "gastos notoriamente improcedentes" y que superan los 60€ estipulados por el partido.

