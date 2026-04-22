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La nueva Elisa Beni

Elisa Beni carga contra los que la llaman "facha": "Como acudo a Telemadrid tres veces al mes, soy una vendida"

En su nuevo libro, 'Cómo matan a mordiscos nuestra democracia', la periodista detalla el desgaste que sufre el sistema político.

Imagen de Elisa Beni

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Luis Bárcenas declaró el lunes por el 'caso Kitchen' en la Audiencia Nacional. El que fue extesorero del PP ha reconocido que cuando en sus notas manuscritas escribía M.R. se refería al expresidente Mariano Rajoy. En concreto, Bárcenas se refería en ese momento al papel que le fue intervenido a otro recluso en la prisión de Soto del Real y que se ha exhibido en la causa.

Al parecer, el extesorero habría contactado con ese preso, experto en informática, para hacerle un encargo: acceder a la información de la nube y cumplir unas instrucciones para destruir distintas informaciones. Durante su declaración detalló que le dijo al preso "lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados con M.R. que era Mariano Rajoy".

"Dejan a los jueces y a los fiscales de imbéciles"

Pese a las declaraciones del extesorero popular, la periodista Elisa Beni le resta importancia porque asegura que la justicia siempre ha sabido que M.R era Mariano Rajoy. Tal y como ha detallado Beni, "con lo que intentó acabar es con un bulo que es falso y que deja a los jueces y a los fiscales como si fuesen imbéciles". Asegura que siempre se ha sabido que "M.R. era Mariano Rajoy" y da un detalle clave: "Lo que no se sabe, y esto está escrito en la sentencia de la Gurtel, es si ese apunte está hecho a la vez que el resto o está añadido para hacer una especie de chantaje a Mariano Rajoy. Ha explicado que "no se tiene en cuenta este apunte porque no está comprobado por los peritos que este apunte no lo hiciera Bárcenas posteriormente".

"Como acudo a Telemadrid tres veces al mes, me llaman vendida"

La periodista también ha explicado el motivo del nacimiento de la 'nueva Elisa Beni', el cual registra en 'Cómo matan a mordiscos nuestra democracia' que es su nuevo libro. Elisa Beni ha afirmado que "si el voto no se realiza basándose en la premisa de una opinión pública informada y libre que vota según el conocimiento que tiene, si votamos como hooligans no se le exige nada al gobernante". Además, ha detallado que el PSOE "se ha movido a una cosa que no es la socialdemocracia europea, por tanto, los que nos considerábamos socialdemócratas europeos nos hemos quedado en un sitio en el que no está el PSOE".

Asimismo, la periodista se ha defendido de los que la llaman "facha" y "vendida". Detalla que el PSOE "no asume que personas que les hemos votado nos hayamos dado cuenta que son inasumibles para un demócrata y esto lo subsanan diciendo que nos hemos vendido por dinero". En su caso, "como acudo a Telemadrid tres veces al mes, me llaman vendida".

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