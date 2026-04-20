Juan Soto Ivars, escandalizado por el 'caso Kitchen': "Hacen una guerra sucia para destruir pruebas intentando salpicar lo menos alto posible. Si lo lees en una novela, no lo crees"

El juicio contra la cúpula del ministerio del Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy llega hoy a su séptima sesión con la declaración de la persona que fue el objetivo principal de la Kitchen: Luis Bárcenas. El que fue tesorero del PP ha comenzado su declaración asegurando que durante el verano de 2013 su mujer, Rosalía Iglesias, le dijo que se sentía vigilada, aunque "ella siempre pensó que eran periodistas, no un dispositivo de carácter policial".

También ha dado a conocer los motivos por los que contrató a Sergio Ríos para que fuese su chófer en 2013. Según el extesorero, Ríos "venía recomendado por un ex jefe de seguridad del PP". Asimismo, ha detallado que el chófer tenía acceso a sus dispositivos, ya que cuando iba a alguna reunión "el teléfono se quedaba en el coche siempre". Por otro lado, ha relatado que Sergio Ríos "era una persona de su máxima confianza".

Con la celebración del juicio y con la declaración de Luis Bárcenas, se reabre el debate por el 'caso Kitchen'. A Toni Cantó, colaborador de Más Espejo, le "escandaliza" la "nula voluntad política de todos los partidos políticos de este país de hacer que la justicia funcione mejor". Detalla que él "interrogó a Bárcenas hace casi 10 años" y lamenta "que nos estamos acostumbrando a unos tiempos muy dilatados" porque "no se invierte" en que la justicia vaya mejor.

Para Soto Ivars, "esto de la Kitchen es alucinante" y detalla que este caso "habla del grado de patrimonialización del Estado que tiene el PP utilizando la Policía y una guerra sucia para destruir pruebas y que salpique lo menos alto posible".

Según Pilar Velasco, "se dijo durante años que Rajoy llegó y se encontró con la Gurtel". Tal y como ha detallado Velasco, ahora se descubre que "han utilizado el aparato de todo el Estado para destruir las pruebas que pueden mostrar la financiación irregular del PP". Asegura que el relato de "Bárcenas es escalofriante" porque vemos la dimensión de la operación: "Le colocan el chófer, maniataron a su mujer y a su hijo y descubren a Sergio Ríos".

Para Toni Cantó, "los partidos cambian, pero la estela de Villarejo sigue siendo la misma".

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