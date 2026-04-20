Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso Kitchen

Juan Soto Ivars, escandalizado por el 'caso Kitchen': "Hacen una guerra sucia para destruir pruebas intentando salpicar lo menos alto posible. Si lo lees en una novela, no lo crees"

Llega la séptima sesión del juicio por el 'caso Kitchen' con la esperada declaración de Luis Bárcenas y de su mujer Rosalía Iglesias.

Imagen de Juan Soto Ivars

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El juicio contra la cúpula del ministerio del Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy llega hoy a su séptima sesión con la declaración de la persona que fue el objetivo principal de la Kitchen: Luis Bárcenas. El que fue tesorero del PP ha comenzado su declaración asegurando que durante el verano de 2013 su mujer, Rosalía Iglesias, le dijo que se sentía vigilada, aunque "ella siempre pensó que eran periodistas, no un dispositivo de carácter policial".

También ha dado a conocer los motivos por los que contrató a Sergio Ríos para que fuese su chófer en 2013. Según el extesorero, Ríos "venía recomendado por un ex jefe de seguridad del PP". Asimismo, ha detallado que el chófer tenía acceso a sus dispositivos, ya que cuando iba a alguna reunión "el teléfono se quedaba en el coche siempre". Por otro lado, ha relatado que Sergio Ríos "era una persona de su máxima confianza".

Con la celebración del juicio y con la declaración de Luis Bárcenas, se reabre el debate por el 'caso Kitchen'. A Toni Cantó, colaborador de Más Espejo, le "escandaliza" la "nula voluntad política de todos los partidos políticos de este país de hacer que la justicia funcione mejor". Detalla que él "interrogó a Bárcenas hace casi 10 años" y lamenta "que nos estamos acostumbrando a unos tiempos muy dilatados" porque "no se invierte" en que la justicia vaya mejor.

Para Soto Ivars, "esto de la Kitchen es alucinante" y detalla que este caso "habla del grado de patrimonialización del Estado que tiene el PP utilizando la Policía y una guerra sucia para destruir pruebas y que salpique lo menos alto posible".

Según Pilar Velasco, "se dijo durante años que Rajoy llegó y se encontró con la Gurtel". Tal y como ha detallado Velasco, ahora se descubre que "han utilizado el aparato de todo el Estado para destruir las pruebas que pueden mostrar la financiación irregular del PP". Asegura que el relato de "Bárcenas es escalofriante" porque vemos la dimensión de la operación: "Le colocan el chófer, maniataron a su mujer y a su hijo y descubren a Sergio Ríos".

Para Toni Cantó, "los partidos cambian, pero la estela de Villarejo sigue siendo la misma".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Imagen de Rubén Amón

Rubén Amón critica las palabras del rey emérito: "La relación entre Moncloa y Zarzuela es mala, pero este señor no puede perjudicar a su hijo"

Vivir siendo hipocondriaca.

Crecer con una madre hipocondriaca: "A mi hijo de 7 años le dolía una pierna y me preguntó si podía ser cáncer"

Imagen de Paco Castañares

Paco Castañares, exdirigente socialista en Extremadura, sobre el acuerdo PP-VOX: "Es solo de medidas de Vox. Contraviene el sentido común"

Niño atrapado en un pozo.
Operación de rescate

El angustioso rescate de un niño de 3 años que cayó a un pozo en Toledo: "Estaba consciente y respondía a estímulos"

Imagen de Juan Soto Ivars
Caso Kitchen

Juan Soto Ivars, escandalizado por el 'caso Kitchen': "Hacen una guerra sucia para destruir pruebas intentando salpicar lo menos alto posible. Si lo lees en una novela, no lo crees"

Un minuto para doce besos: el reto de Leonor Lavado que no se vio en la segunda gala
Exclusivo

Un minuto para doce besos: el reto de Leonor Lavado que no se vio en la segunda gala

Aprovechando la temática de la canción que había interpretado, la cómica ha realizado un reto con premio con la participación del público.

Cristina Castaño lunes
En plató

Cristina Castaño se sincera sobre su familia: "Mis padres han sido mi mejor público"

La actriz nació en una familia de artistas en la que la apoyaron desde el primer momento. Un núcleo familiar que ha sido siempre su refugio.

Imagen de José Rubio y Jon Echeverría

Acalorado debate entre dos jóvenes por las 'cumbres' del PSOE y del PP: "María Corina Machado no se ha reunido con Pedro Sánchez porque es una ridícula"

Eduardo Rubiño, denunciado.

Eduardo Rubiño, denunciado tras sus comentarios sobre Israel: "Si criticas lo que están haciendo en Líbano te llaman antisemita"

Descubre el mágico tráiler de séptima temporada de La Voz Kids esta noche en El Hormiguero

Descubre el mágico tráiler de séptima temporada de La Voz Kids esta noche en El Hormiguero

Publicidad