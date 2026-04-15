Elisa Beni carga contra el ministro Óscar Puente por criticar al juez Peinado: "Lo que dice es excepcionalmente grave"

La periodista Elisa Beni responde al ministro Óscar Puente en X después de que este dijera que desconoce qué se le reprocha a Begoña Gómez después de leerse las 39 páginas del auto que presenta ahora el juez Peinado para imputarla. Beni le dice que para entender lo que se le reprocha a la mujer del presidente del Gobierno no hace falta ni si quiera leer el auto y "basta con una mínima sensibilidad democrática".

La periodista asegura que "se ha tocado un silbato repartidor". Destaca que el presidente del Gobierno es el afectado por las causas judiciales que se han abierto a su mujer y a su hermano aunque no acepta ninguna responsabilidad. "Él dice que acatará la justicia y son los del silbato los que salen". "Ayer había una cierta pelea entre ministros para hablar de esto", añade. Agradece Elisa Beni que los ministros que son jueces como Marlaska y Robles no se hayan pronunciado al respecto.

"Lo que dice el ministro Óscar Puente es excepcionalmente grave"

Destaca Beni que lo que dice Óscar Puente es "excepcionalmente grave" cuando asegura que el juez Peinado está intentando violentar medios violentos para intentar que otros hagan algo. Afirma que se está tratando de implantar en el PSOE que cuando alguien es elegido democráticamente puede hacer prácticamente lo que quiera cuando en realidad es al revés y cuando alguien es elegido democráticamente es sometido a más control que el resto de los ciudadanos.

"Es indignante que los jueces se protejan las vergüenzas de esa manera"

Toni Bolaño critica que los jueces se protejan las vergüenzas de esa manera. "¿Era necesario que el señor Peinado hiciera todo el espectáculo de irse a Moncloa para preguntarle al presidente si Begoña Gómez es su mujer?", se pregunta. Deja además un mensaje para el juez Peinado: "No discuta sobre verdades con adictos a las mentiras

"El evocar al tribunal del jurado el caso ya lo hizo Peinado antes y le dijo la audiencia provincial que le faltaba argumentación. Ahora el auto argumenta", añadía Beni quien acababa su argumento: "Me encanta que os parezca una vergüenza a los que no habéis hecho tribunales en la vida".

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