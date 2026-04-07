Un amigo de la familia Bárcenas arremete contra Rajoy: "Hay personas que se han involucrado en la operación para salvarle"

La Audiencia Nacional ha dado inicio al juicio del caso Kitchen. En el banquillo se sientan diez acusados, entre los que se incluyen altos cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, por haber montado, presuntamente, una operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora para el PP.

El acusado de mayor rango es Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. Separado por una silla, se encontraba Francisco Martínez, quien fue secretario de Estado y por tanto, hombre de máxima confianza de Fernández Díaz.

Lo que durante el Gobierno del PP en 2013 fue una relación de estrecha colaboración, con el tiempo se convirtió en una rivalidad abierta y acusaciones cruzadas entre ambos llegando incluso a protagonizar un intenso careo durante la fase de instrucción.

"Rajoy era consciente del problema que tenía desde el minuto uno"

Las sesiones de dicho juicio están siendo seguidas por Román Cendoya, amigo de la familia Bárcenas, que ha hablado con Espejo Público. Según Cendoya, "no tiene ningún sentido que las personas que no tenían interés en Bárcenas ni salían en los papeles se involucren en esta operación si no es para salvar a Mariano Rajoy".

Asimismo, considera que Mariano Rajoy "era plenamente consciente del problema que tenía desde el minuto uno". Ha detallado que Rajoy, Cospedal y Soraya entran "en competencia" y tiene "una tensión" con ambas.

Además, ha explicado "que no solo se entró en la casa de Bárcenas sino que también en varias oficinas con gente que se relacionaba con Bárcenas".

"Va a haber lío porque el exsecretario de Estado no se quiere comer este marrón"

Por su parte, Jaime de los Santos se ha defendido asegurando que el "PP del 2013 no es el de 2026". No obstante, ha pedido que "la justicia actúe contra quien haya cometido cualquier barrabasada".

Sobre el juicio, Román Cendoya ha detallado que "va a haber lío porque el exsecretario de Estado no se quiere comer este marrón". Prosigue diciendo que "no se quieren comer este marrón sin dejar claro que obedecían órdenes" y asegura que las conductas "son vergonzosas". Por otro lado, lamenta "que este juicio haya tardado tanto en llegar".

Sobre la familia Bárcenas, ha revelado que es un juicio que tanto Luis como Rosalía "esperan con ilusión" porque "son víctimas".

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