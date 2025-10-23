Antena 3 LogoAntena3
Memoria democrática

Eduardo Rubiño, sobre el último choque entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez: "A ningún demócrata le puede suponer un problema"

La declaración de la Casa de Correos como lugar de memoria democrática por parte del Gobierno ha despertado una nueva batalla entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid.

Eduardo Rubiño

Andrés Pantoja
Publicado:

La sede del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, se encuentra precisamente en la Casa de Correos, edificio histórico situado en la Puerta del Sol de Madrid que acoge el reloj más famoso de España.

A parte de ser testigo y protagonista de numerosos acontecimientos a lo largo de los años, la Casa de Correos acogió la Dirección General de Seguridad de la dictadura franquista, que en su interior cometió crímenes como torturas a numerosos opositores al régimen.

"En ese edificio se torturaba gente"

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Mas Madrid, pone de manifiesto que toda la controversia levantada gira en torno a la sencilla colocación de una placa conmemorativa por los represaliados. Díaz Ayuso anunciaba que presentarán recurso a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los argumentos del político madrileño asegura él mismo que deberían ser compartidos por cualquier persona demócrata, con el objetivo de "no repetir los errores del pasado":

"Me gustaría que las generaciones que vengan, pasando por ese edificio que causaba miedo, que a la gente le temblaban las piernas cuando pasa por delante porque en ese edificio se practicaban torturas cuando pensabas diferente, o eras por ejemplo una persona LGTB", explicaba.

Marhuenda valora el ultimátum de Junts a Pedro Sánchez: "Están cansados de las mentiras, de los engaños, de todo este ambiente detritus"

