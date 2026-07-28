¡Momento incómodo! Marta conoce a Bianca y se siente pequeña al ver la complicidad que tiene con Fina

¡Marta y Fina han quedado con Bianca para conocerse! La joven De la Reina no ha podido ocultar sus nervios por la inminente presentación, mientras Fina ha tratado de calmarla y le ha agradecido el esfuerzo que ha hecho por ella.

La argentina se hizo de rogar, pero apareció y por fin pudo poner cara a la hija de Damián, a quien no ha dudado en halagar: “Es hermosa, me la imaginaba linda, pero no tanto”.

Bianca ha confesado que tenía muchas ganas de conocer a la pareja de Fina y poder saber que está en buenas manos. Además, les ha puesto al día sobre su futuros proyectos artísticos.

La conversación ha transcurrido de forma casual hasta que Marta ha querido saber más sobre cómo se conocieron Bianca y Fina. Las versiones de las mujeres no coincidían, y Marta se ha quedado de piedra al conocer que realmente se conocieron en un bar y no es una exposición.

Lo cierto es que, durante este encuentro, la hija de Damián no ha podido evitar sentirse aún más insegura ante la madurez de la argentina y la conexión que tiene con Fina ¿Cómo afectara esta quedad a la joven De la Reina?

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