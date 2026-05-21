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CRISIS ZAPATERO

El director de 'El Mundo' Joaquín Manso advierte de la división del PSOE tras la bomba de Zapatero: "Abatimiento, desconfianza, zozobra"

El periodista y director del periódico El Mundo advierte de las graves consecuencias que puede tener para el Partido Socialista la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

J. Manso, El Mundo

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Andrés Pantoja
Publicado:

Joaquín Manso ha defendido la información publicada por el periódico que dirige. Tras consultar a varios altos cargos del PSOE han obtenido una alarmante radiografía de la situación interna de la formación.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha caído como una bomba en Ferraz, y en la sede del Partido Socialista se ha extendido cierto caos, según afirman esas informaciones de El Mundo. Admiten que el golpe recibido es "durísimo", hablan del desplome de un mito al que consideran un "padre político".

"La fe del PSOE en Sánchez se quiebra"

"Transmiten abatimiento, desconfianza, zozobra"

Joaquín Manso

Susanna Griso concluía que buena parte de la militancia socialista ha dejado de confiar en Pedro Sánchez como dirigente. La división y el desconcierto son cada vez mayores y el director de El Mundo asegura que los periodistas responsables de la noticia han hablado con "persona muy próximas a Sánchez".

"El impacto de este caso divide a ese núcleo más próximo a Sánchez respecto de los próximos pasos a dar", ha asegurado Manso.

¿Un derrumbe incontrolado?

"Todo se puede venir abajo"

J. Manso

Zapatero es para muchos el faro, ese referente a seguir, el "alma del Partido Socialista", "el pilar de carga del sanchismo"; y el golpe moral que ha supuesto el auto del juez José Luis Calama Teixeira supone unas grietas difíciles de reparar sea cual sea el camino o la resolución del caso.

La conclusión de Manso es clara, el PSOE actual, su rumbo, su visión de España, sus alianzas internacionales, todo, están tejidos "con el hilo de la ideología, de la atmósfera, de la emoción de José Luis Rodríguez Zapatero", y si se rompe, dada la situación crítica que atraviesa, "todo se puede venir abajo".

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