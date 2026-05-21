¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

Menuda ha liado Mofeta en Mask Singer. En las semifinales del programa ha puesto patas arriba el escenario con una actuación inolvidable junto a Nena Daconte. Y lo mejor de todo es que ha sido capaz de ocultar su identidad a los cuatro investigadores.

Y eso que en sus últimas pistas había avisado de que se movía en unas cifras astronómicas. Y tanto, puesto que es una de las creadoras de contenido más seguidas en las redes sociales.

Algunos apuntaban a Tamara Falcó, otros incluso a cantantes como Aitana o Ana Mena. Y es que Lola Lolita ha mostrado que es una tremenda artista bajo una de las máscaras más carismáticas de esta edición.

Ahora, además de poder verla en su Piyamada en Flooxer y atresplayer, podemos presumir de que Lola Lolita ha sido una de las grandes desenmascaradas de Mask Singer, en una temporada que no deja de sorprendernos.