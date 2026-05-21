Desenmascaramiento
¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer
Espectacular desenmascaramiento de una de las más grandes creadoras de contenido de nuestro país.
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Menuda ha liado Mofeta en Mask Singer. En las semifinales del programa ha puesto patas arriba el escenario con una actuación inolvidable junto a Nena Daconte. Y lo mejor de todo es que ha sido capaz de ocultar su identidad a los cuatro investigadores.
Y eso que en sus últimas pistas había avisado de que se movía en unas cifras astronómicas. Y tanto, puesto que es una de las creadoras de contenido más seguidas en las redes sociales.
Algunos apuntaban a Tamara Falcó, otros incluso a cantantes como Aitana o Ana Mena. Y es que Lola Lolita ha mostrado que es una tremenda artista bajo una de las máscaras más carismáticas de esta edición.
Ahora, además de poder verla en su Piyamada en Flooxer y atresplayer, podemos presumir de que Lola Lolita ha sido una de las grandes desenmascaradas de Mask Singer, en una temporada que no deja de sorprendernos.
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