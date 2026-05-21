Hoy, Lola Índigo pondrá el ritmo a la noche de El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Lola Índigo, una de las grandes referentes de la música urbana y el pop en España. La cantante visita el programa para hablar de sus nuevos proyectos y del gran momento que atraviesa en su carrera.

Durante la entrevista, Lola Índigo compartirá cómo vive esta etapa profesional, su evolución artística y el trabajo que hay detrás de sus espectáculos y coreografías, convertidos ya en una de sus señas de identidad. Además, hablará de sus próximos retos musicales y de la conexión que mantiene con un público que la ha acompañado desde sus inicios.

Sobre ella:

Lola Índigo es cantante, bailarina y compositora. Desde el comienzo de su carrera se ha consolidado como una de las artistas más influyentes del panorama musical español gracias a su mezcla de estilos, sus directos y su fuerte personalidad artística. Con numerosos éxitos y millones de reproducciones, se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la música actual.