Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, Lola Índigo pondrá el ritmo a la noche de El Hormiguero

La cantante estará en el programa para hablar sobre sus próximos proyectos mientras lo pasa en grande.

Lola Índigo

Publicidad

El Hormiguero recibe esta noche a Lola Índigo, una de las grandes referentes de la música urbana y el pop en España. La cantante visita el programa para hablar de sus nuevos proyectos y del gran momento que atraviesa en su carrera.

Durante la entrevista, Lola Índigo compartirá cómo vive esta etapa profesional, su evolución artística y el trabajo que hay detrás de sus espectáculos y coreografías, convertidos ya en una de sus señas de identidad. Además, hablará de sus próximos retos musicales y de la conexión que mantiene con un público que la ha acompañado desde sus inicios.

Sobre ella:

Lola Índigo es cantante, bailarina y compositora. Desde el comienzo de su carrera se ha consolidado como una de las artistas más influyentes del panorama musical español gracias a su mezcla de estilos, sus directos y su fuerte personalidad artística. Con numerosos éxitos y millones de reproducciones, se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la música actual.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Silvia Abril: “Ha sido fascinante el dueto con Melody”

Silvia Abril: “Ha sido fascinante el dueto con Melody”

"Os la ha colado completamente": Trancas y Barrancas prueban a Pedro Alonso y Begoña Vargas como detectives

"Os la ha colado completamente": Trancas y Barrancas prueban a Pedro Alonso y Begoña Vargas como detectives

Lola Índigo

Hoy, Lola Índigo pondrá el ritmo a la noche de El Hormiguero

Cazada por los investigadores: el Mejillón de Mask Singer era Silvia Abril
Desenmascaramiento

Cazada por los investigadores: el Mejillón de Mask Singer era Silvia Abril

Ana Milán, muy enamorada de Momia, sueña con ver bajo la máscara a Nacho Duato
Investigación | Semifinal

Ana Milán, muy enamorada de Momia, sueña con ver bajo la máscara a Nacho Duato

Un aullido inolvidable: Momia y La Unión cierran la noche con una versión legendaria de 'Lobo hombre en París'
Actuaciones | Semifinal

Un aullido inolvidable: Momia y La Unión cierran la noche con una versión legendaria de 'Lobo hombre en París'

El broche de oro de la gala de la Semifnal de Mask Singer ha llegado con un viaje a los ochenta donde la máscara más enigmática se ha transformado en el lobo más elegante de la televisión.

¿Es Mónica Cruz? Ruth Lorenzo convence a Ana Milán y Carlos Baute sobre la identidad de Troglodita
Investigación | Semifinal

¿Es Mónica Cruz? Ruth Lorenzo convence a Ana Milán y Carlos Baute sobre la identidad de Troglodita

Carlos Baute y Troglodita lo han dado todo en la Semifinal de Mask Singer; pero, ¿quién está bajo esta máscara de la prehistoria? ¡Tocan nuevas teorías!

¡Amor prehistórico! Troglodita y Carlos Baute enamoran al plató con un dueto de 'Colgando en tus manos'

¡Amor prehistórico! Troglodita y Carlos Baute enamoran al plató con un dueto de 'Colgando en tus manos'

Silvia Abril despunta en las apuestas de Mejillón, aunque Melody tiene su propia teoría

Silvia Abril despunta en las apuestas de Mejillón, aunque Melody tiene su propia teoría

Mejillón y Melody revolucionan la semifinal de Mask Singer con un explosivo dueto de ‘Esa diva’

Mejillón y Melody revolucionan la semifinal de Mask Singer con un explosivo dueto de ‘Esa diva’

Publicidad