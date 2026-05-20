"A ver si tengo buena puntería": los talents de La Voz Kids se enfrentan al reto más divertido sobre los coaches

Los talents de la segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids han cambiado el escenario por un divertido reto. En el ‘Tira y responde: Coach Challenge’, los pequeños artistas han tenido que demostrar su puntería mientras respondían preguntas muy curiosas sobre Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne.

Con cuatro vasos personalizados con las caras de los coaches y una pelota en la mano, los talents tenían que acertar dentro de uno de ellos para descubrir qué pregunta debían responder.

Desde si conocían canciones de los coaches hasta qué emoji les recuerda más a cada uno o qué personaje animado serían, las respuestas dejaron momentos de lo más divertidos.

La espontaneidad de los pequeños volvió a conquistar a todos y dejó grandes momentazos fuera del escenario. Entre imitaciones, ocurrencias y respuestas inesperadas, los talents demostraron que en La Voz Kids también hay tiempo para la diversión. ¡No te pierdas el vídeo de arriba!

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