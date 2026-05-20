¿Qué se ha hecho en la cara John Travolta? Estos serían los retoques del actor para estar tan joven a sus 72 años

John Travolta dejó al mundo impactado tras verlo en la alfombra roja del Festival de Cannes presentando su nueva película y, primera como director, Propeller One-Way Night Coach (Ven a volar conmigo).

A sus 72 años el actor dio mucho de qué hablar. Por un lado por los looks elegidos, donde llevo en todos los estilismo una boina. Y, por otro, porque lucía un aspecto muy joven que ha sido muy cuestionado en las redes sociales, llegando a decirse que se podría haber sometido a algunos procedimientos estéticos.

Sobre qué es lo que se podría haber hecho, el experto en estética Eric Nietzel ha hablado con Ok! Magazine sobre los posibles retoques que se podría haber hecho:

"Si tuviera que hacer una suposición, diría que se ha sometido a algún tratamiento de rejuvenecimiento facial, ya sea con láser, radiofrecuencia, microagujas de radiofrecuencia, posiblemente una blefaroplastia y bioestimuladores", comenta. "Es posible que se haya realizado un lifting facial muy bien ejecutado, combinado con otros tratamientos, para obtener estos resultados".

Nietzel apunta a que el protagonista de Grease "sin duda se ha sometido a algún tipo de procedimiento quirúrgico, especialmente porque tiene más de 70 años".

John Travolta posando ante los medios en el Festival de Cannes 2026 | Cordon Press

"Su mandíbula está mucho más definida y sus mejillas están más levantadas que antes, lo cual no se consigue solo con inyecciones o tratamientos estéticos. Definitivamente se trata de un lifting facial, tal vez un pequeño lifting de cuello… seguramente también se haya sometido a un rejuvenecimiento cutáneo, porque incluso con un lifting facial, es necesario rejuvenecer y mejorar la textura de la piel".