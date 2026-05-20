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VIOLENCIA MACHISTA

Las escalofriantes imágenes del asesino de Figueres quitándose la sangre en una fuente mientras su expareja yace muerta a pocos metros

Un hombre de 48 años ha sido detenido como presunto autor del asesinato de su expareja en plena vía pública en Figueres, Girona.

Crimen en plena calle en Figueres.

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María Mateo
Publicado:

Unas imágenes terribles las que se han viralizado en redes sociales de un asesinato a plena luz del día. Una mujer ensangrentada e inmóvil tirada en el suelo, y un hombre, con sangre en los brazos y manos, lavándose en una fuente.

Según testigos, el hombre habría apuñalado a la mujer, acabando con su vida trágicamente.

Las imágenes, grabadas por vecinos, muestran momentos de gran tensión en la plaza, con personas que observan la escena, otras que gritan y varias que intentan reaccionar para detener al agresor. En los vídeos también se aprecia cómo el hombre se desplaza por la zona tras el ataque mientras algunos testigos tratan de retenerlo hasta la llegada de la policía.

Intervención policial y detención

Varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos, donde procedieron a la detención del presunto autor. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, de 33 años.

Una orden de alejamiento y prisión de 6 meses

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el lunes 18 de mayo el hombre aceptó en un juicio rápido una pena de seis meses de prisión por un delito de maltrato. Además, se le impuso una orden de alejamiento de 250 metros y la prohibición de comunicación con la víctima durante un año y cuatro meses.

Horas después, fue detenido nuevamente por supuestas agresiones contra la misma mujer. La víctima fue citada al día siguiente (el martes 19) para una valoración forense y declaración judicial, pero no acudió a la cita. Tras esta circunstancia, el juzgado decretó su puesta en libertad.

Sale en libertad la asesina

Poco después, nada más ser puesto en libertad, se produjo el ataque mortal en la plaza Josep Tarradellas de Figueres, un espacio céntrico y concurrido. Según la investigación, el hombre habría agredido a su expareja en plena vía pública ante la presencia de numerosos testigos.

Investigación abierta y reacción social

La División de Investigación Criminal de Girona ha asumido el caso, que se encuentra bajo secreto de actuaciones.

El Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio en señal de condena.

El suceso ha reabierto el debate sobre la eficacia de las órdenes de alejamiento y el seguimiento de los casos de violencia de género con reincidencia, tras un episodio que ha causado una profunda conmoción en la ciudad.

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