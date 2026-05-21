¡Amor prehistórico! Troglodita y Carlos Baute enamoran al plató con un dueto de 'Colgando en tus manos'

Troglodita ha dejado de lado los rugidos para protagonizar el momento más dulce de la noche junto a un icono del pop: Carlos Baute. En una entrada que ha dejado a todos con la boca abierta, el cantante ha aparecido colgado de un corazón gigante, descendiendo lentamente hasta aterrizar en el escenario para entonar su mítico ‘Colgando en tus manos’.

La conexión entre ambos ha sido mágica desde el primer segundo. Troglodita ha sorprendido a los investigadores con una voz delicada y llena de matices, empastando a la perfección con el carisma de Baute. Juntos han recreado una atmósfera de ensueño que ha hecho que el jurado olvidara por un momento que estaba ante una criatura de la Edad de Piedra.

En la mesa de investigación, la emoción era palpable. Ana Milán y Ruth Lorenzo no han dejado de sonreír ante la complicidad de la pareja, mientras que Juan y Medio y Boris Izaguirre se han rendido ante el despliegue visual de la actuación. Ver a Troglodita moverse con tanta elegancia entre las nubes y los corazones ha sido, sin duda, la gran sorpresa de la gala.

Este dueto ha vuelto a poner sobre la mesa la gran pregunta: ¿quién se esconde bajo esa piel de leopardo con semejante sensibilidad musical? Tras este baile con Carlos Baute, las sospechas de que estamos ante una artista con mucha tabla en los escenarios son más fuertes que nunca. ¡No te pierdas este momento!

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