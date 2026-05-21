Un aullido inolvidable: Momia y La Unión cierran la noche con una versión legendaria de 'Lobo hombre en París'

Momia ha sido la encargada de poner el punto final a las actuaciones y lo ha hecho por la puerta grande. En un encuentro que ha desatado la nostalgia de todos los presentes, la máscara ha compartido escenario con los míticos La Unión para interpretar ‘Lobo hombre en París’, el himno que marcó a toda una generación.

Lejos de la rigidez de sus vendas, Momia se ha movido por el escenario con una soltura propia de una auténtica estrella del rock. La combinación de su voz con el estilo inconfundible de la banda ha creado una atmósfera magnética que ha transportado al plató a una noche parisina llena de misterio y garra.

Los investigadores han vivido la actuación como auténticos fans. Ana Milán y Roberto Leal se han dejado la voz coreando el estribillo, mientras el resto del jurado analizaba cada gesto de la máscara, convencidos de que este cierre de gala es una declaración de intenciones. Momia no ha venido solo a participar; ha venido a dominar el escenario.

Al terminar, el aplauso ha sido ensordecedor. Con esta actuación, Momia deja el listón en las nubes y a los investigadores con más preguntas que respuestas: ¿Cómo puede una momia tener tanta alma de rockero? Sin duda, un final de fiesta "de otra época" que nos deja con ganas de mucho más. ¡Revive este aullido histórico!

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