Última hora tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, en directo: El PP no descarta una moción de censura "cuando se den las condiciones"

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está provocando un verdadero terremoto político, tanto es así, que sobrevuela la posibilidad de una moción de censura.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles el presidente descartó un adelanto electoral. Además mostró claramente su "apoyo a Zapatero".

Los apoyos del Gobierno penden de la declaración de Zapatero ante el juez el próximo 2 de junio. Tras leer el auto de imputación, los socios recogen cable y ya nadie habla de 'lawfare'. Alberto Núñez Feijóo no descarta una moción de censura y hace un llamamiento a Junts y PNV. "Los socios tienen que mover ficha".

Zapatero ya tiene abogado, para su defensa ha elegido a Víctor Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal. Ambos se han reunido en el domicilio del expresidente para preparar la declaración. En el auto se le considera líder de una trama de tráfico de influencias.

Sigue en directo online la última hora de la actualidad política tras la imputación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero.

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