Zapatero
Última hora tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, en directo: El PP no descarta una moción de censura "cuando se den las condiciones"
Sigue en directo online la última hora de la actualidad política tras la imputación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
Publicidad
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está provocando un verdadero terremoto político, tanto es así, que sobrevuela la posibilidad de una moción de censura.
En la sesión de control al Gobierno de este miércoles el presidente descartó un adelanto electoral. Además mostró claramente su "apoyo a Zapatero".
Los apoyos del Gobierno penden de la declaración de Zapatero ante el juez el próximo 2 de junio. Tras leer el auto de imputación, los socios recogen cable y ya nadie habla de 'lawfare'. Alberto Núñez Feijóo no descarta una moción de censura y hace un llamamiento a Junts y PNV. "Los socios tienen que mover ficha".
Zapatero ya tiene abogado, para su defensa ha elegido a Víctor Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal. Ambos se han reunido en el domicilio del expresidente para preparar la declaración. En el auto se le considera líder de una trama de tráfico de influencias.
Sigue en directo online la última hora de la actualidad política tras la imputación del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero.
Más Noticias
- Aldama citado a declarar como imputado en la Audiencia Nacional por los contratos de compra de mascarillas y test PCR en Canarias y Baleares
- Las acusaciones populares piden la retirada del pasaporte a Zapatero por el caso Plus Ultra
- Vicente Vallés, sobre la imputación de Zapatero: "Los socios de Sánchez ya no están convencidos de que nos encontremos ante un caso de guerra sucia judicial"
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Clavijo dice que hay muchas incógnitas sobre Plus Ultra y pide explicaciones políticas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que hay "muchas incógnitas" en relación a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra que requieren "explicaciones políticas" y que se despejen cuanto antes.
Clavijo, durante una comparecencia ante la prensa tras reunirse en Vitoria el lehendakari, Imanol Pradales, se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la imputación a Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra.
Ha considerado un hecho "grave" e "inédito" en democracia esta imputación y ha pedido "máximo respeto" a la judicatura y a la presunción de inocencia.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Vox pide retirar el pasaporte diplomático a Zapatero
Vox ha pedido a la Audiencia Nacional que retire el pasaporte diplomático al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero, que le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer periódicamente ante el juzgado que le investiga en la causa sobre Plus Ultra, al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Vox considera estas medidas cautelares idóneas, necesarias y proporcionadas una vez levantado el secreto en la causa, con el fin de "garantizar la disponibilidad del investigado ante el órgano judicial y la preservación de las fuentes de prueba", destacando que Zapatero cuenta con un pasaporte diplomático vitalicio "que le permite desplazarse internacionalmente con facilidades que exceden las de cualquier ciudadano ordinario".
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la aerolínea Plus Ultra.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Ibarrola dice que "sobran razones" para convocar comicios tras el auto a Zapatero
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "sobran razones" para convocar elecciones tanto en Navarra como en España tras conocerse el auto que imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Ibarrola ha hecho estas declaraciones durante su asistencia este miércoles al foro denominado jornada ‘Acción Seguridad: ideas y soluciones para Navarra en el que, en declaraciones previas a los periodistas.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Albares pide respeto a la figura de Zapatero
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha pedido respeto a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Creo que tenemos que dar tiempo y serenidad para que todo esto se aclare", subrayó Albares tras reunirse en Berlín con su homólogo alemán, Johann Wadephul.
El ministro, que consideró que hay que ser respetuosos con las figuras de los expresidentes del Gobierno, resaltó que Zapatero difundió ayer martes un vídeo para defender "con contundencia su inocencia, su honestidad" y que lo hizo de manera "muy contundente, muy rápida, y además anunció que va a seguir defendiendo su inocencia".
Albares dijo sentir por Zapatero "un gran afecto y un gran cariño", y aseguró que ese cariño "es compartido por millones de españoles", no solamente todos los socialistas, especialmente por "el inmenso legado que ha dejado" el expresidente, sostuvo.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | El juez que investiga a Zapatero autorizó un registró corporal a su secretaria
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra ordenó que se interviniera el móvil y los dispositivos electrónicos a la secretaria del expresidente Zapatero y autorizó que se le practicase incluso un registro corporal para evitar que estos se pudieran perder, alterar o destruir.
El juez José Luis Calama, que investiga el papel del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en los 53 millones de euros que recibió del Estado la aerolínea Plus Ultra en 2020, explicaba en el auto conocido ayer martes que existen indicios relevantes de que María Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, "desempeña un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".
Añade que es la usuaria principal de la cuenta de presidentezapatero@presidentezapatero.com, y "pieza clave de la coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta la actividad económica y financiera de la red" en cuya cúspide sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | La investigación pone el foco en la empresa de las hijas de Zapatero
El auto del juez pone el foco en Whathefav, la agencia de comunicación y marketing vinculada a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional analiza ahora distintos movimientos económicos que habrían terminado en el entorno familiar del expresidente socialista. La investigación apunta especialmente a la relación entre Whathefav y la sociedad Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal de Zapatero detenido el pasado mes de diciembre.
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Sobrevuela la sombra de la moción de censura
La sombra de la moción de censura sobrevuela por la actualidad política. Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un órdago a los socios del Ejecutivo: "Tienen que mover ficha". La dirección popular mantiene que el contexto político ha cambiado tras las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista, pero en privado dicen que nada sería de forma inmediata. Y recuerda el líder de la oposición, : "hace un año había gente que me empujaba a hacer una moción de censura para confirmar al Gobierno".
Última hora tras la imputación de Zapatero, en directo | Se aprecia un cambio en el relato de los socios de Sánchez
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la actualidad política tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Los socios de Pedro Sánchez parecen no tener tan claro en esta ocasión el argumento de 'lawfare' y ya no se utiliza. Aquellos que las primeras horas le defendían cambian el relato, e incluso las voces más críticas habitualmente con los jueces como Gabriel Rufián reconoce estar "jodido". Podemos también recurrió en un primer momento a la teoría de que la derecha "tenía ganas" al expresidente, pero horas después sus palabras eran más matizadas.
Publicidad