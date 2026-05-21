"Os la ha colado completamente": Trancas y Barrancas prueban a Pedro Alonso y Begoña Vargas como detectives

Pedro Alonso y Begoña Vargas han pisado juntos el plató de El Hormiguero con naturalidad y carisma. Entre risas y confidencias, han protagonizado una charla dinámica y muy entretenida.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la complicidad de los invitados para poner a prueba sus dotes como detectives. Para ello, les han sometido a su sección 'El impostor' en la que debían demostrar grandes habilidades investigadoras.

Las hormigas han traído a parejas de personas al plató con la intención de que, con unas cuantas preguntas, los actores descubriesen quién de ellos era realmente el que se dedicaba a lo que decía y quién era el impostor. ¡Imperdible!

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