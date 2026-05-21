Silvia Abril: “Ha sido fascinante el dueto con Melody”

Con mucha gracia y sentido del humor, Mejillón nos ha dejado unas actuaciones inolvidables en Mask Singer.

Silvia Abril ha sido descubierta por los miembros del jurado en la semifinal del programa, firmando su nombre los cuatro investigadores.

La actriz ha asegurado que “estaba abierto y listo para ser comido como así ha sido”. Para formar parte de Mask Singer, Silvia Abril ha tenido que mentir a su familia, “he mentido muchísimo” ha asegurado.

La humorista ha confesado que “me he pegado grandes madrugones bajo grandes mentiras” para poder formar parte del programa. “Me he inventado proyectos super chulos” ha afirmado Silvia Abril.

Cuando la actriz descubrió a Mejillón se quedó sin palabras, “un mejillón con amigos” y no dudó en ponerse el traje con mucha ilusión.

“Yo iba a arrollar” ha asegurado la actriz sobre su paso por Mask Singer. Sobre su dueto con Melody, Silvia Abril ha tenido que contenerse porque la imita en el programa de su marido.

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