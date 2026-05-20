Rosa López y su novio, Iñaki García, rompen tras más de seis años juntos: una ruptura inesperada

Ruptura sorpresa la que este miércoles desvela la revista Semana en su portada, la de Rosa López y su novio Iñaki Garcíadespués de más de seis años de sólida relación en la que parecían la viva imagen de la felicidad.

Tal y como apunta la citada publicación por fuentes cercanas a la cantante, su separación no es reciente sino que se produjo hace ya dos meses, pero debido a la discreción y al respeto mutuo con el que la han llevado no ha trascendido hasta ahora.

Rosa López e Iñaki García en la MBFWM | Gtres

Según apuntan las informaciones, el motivo de la ruptura no habría sido debido a terceras personas, sino un desgaste en su noviazgo tras varios años compartiendo no solo su vida personal sino también la profesional.

Ha sido un duro golpe para Rosa que, tras haber separado su camino del que definía como el hombre de su vida, intenta superar este durísimo trance volcada en su familia, en su profesión -tras el lanzamiento de su último trabajo, 12 diamantes negros, este sábado 23 de mayo arranca una nueva gira de conciertos por nuestro país- y en el cariño de sus seguidores.

La pareja se conoció en 2019 de manera casual en un concierto de Marta Sánchez en Leganés cuando Iñaki, que trabajaba como policía local en la localidad madrileña, ayudó a la cantante a salir del recinto debido a la aglomeración de gente que había.

Su flechazo fue instantáneo, y aunque en un primer momento intentaron mantener su historia de amor lejos de los focos, su relación no tardó en consolidarse y era habitual ver a Rosa y a su novio presumiendo de su felicidad en diferentes eventos en los que llegaron incluso a hablar de sus planes de boda y de sus deseos de convertirse en padres.