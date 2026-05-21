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Evacúan un aeropuerto en Australia al confundir un dispositivo de depilación láser con una bomba

Los agentes localizaron el aparato en el chequeo habitual de pasajeros y lo identificaron como un posible artefacto explosivo antes de acordonar y evacuar la zona, lo que provocó retrasos en varios vuelos.

Imagen de archivo de un aeropuerto en Sidney, Australia

Imagen de archivo de un aeropuerto en Sidney, AustraliaEuropa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

Un curioso error ha hecho saltar las alarmas en el aeropuerto australiano de Avalon, en Melbourne, al confundir los agentes el dispositivo de depilación láser de un pasajero con un posible artefacto explosivo.

Agentes de seguridad detectaron el dispositivo sobre las seis de la mañana de este miércoles, durante el chequeo habitual de pasajeros y equipajes, identificándolo como un posible artefacto explosivo y activando el protocolo ante un posible atentado.

El personal de seguridad procedió a acordonar y evacuar la terminal. Un hombre fue detenido durante unas horas, aunque no se ha precisado si era el dueño del aparato de depilación.

De una bomba a un aparato de depilación

"La terminal doméstica del aeropuerto de Melbourne Avalon fue evacuada esta mañana tras la identificación de un objeto sospechoso durante el proceso de inspección", informó un portavoz del aeropuerto.

La unidad antibombas inspeccionó el aparato llegado a la conclusión de que, lejos de ser una bomba, se trataba de un dispositivo de depilación y no representaba ningún peligro para la población.

Retrasos en varios vuelos

"El operativo demuestra la vigilancia de los sistemas de seguridad y la rápida aplicación de medidas preventivas para proteger a pasajeros, trabajadores y a la comunidad", ha indicado el aeropuerto.

La terminal volvió a reabrirse unas horas después, pero varios vuelos se vieron afectados por esta evacuación.

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