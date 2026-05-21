Hallan bajo la arena de una playa de Alicante un busto que podría tener 2.000 años de antigüedad

El Ayuntamiento de Alicante ha informado del hallazgo de un busto en la playa de La Almadraba. Se trata de una cabeza que representaría a la diosa Venus, y según el Consistorio podría tener un origen hace unos 2.000 años y datar del siglo II después de Cristo, entre los siglos I y II después de Cristo.

El hallazgo ha tenido lugar bajo la arena de la playa en medio de las obras de regeneración que se están llevando a cabo en la zona. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que se trata de una obra que tiene "un valor cultural e histórico incalculable".

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