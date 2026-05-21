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Hallazgo
Hallan bajo la arena de una playa de Alicante un busto que podría tener 2.000 años de antigüedad
El hallazgo se ha producido en La Almadraba durante las obras de regeneración del entorno. Se trata de la cabeza de una escultura que representa a la diosa Venus y sería "uno de los hallazgos más importantes de la historia de Alicante de una escultura romana".
El Ayuntamiento de Alicante ha informado del hallazgo de un busto en la playa de La Almadraba. Se trata de una cabeza que representaría a la diosa Venus, y según el Consistorio podría tener un origen hace unos 2.000 años y datar del siglo II después de Cristo, entre los siglos I y II después de Cristo.
El hallazgo ha tenido lugar bajo la arena de la playa en medio de las obras de regeneración que se están llevando a cabo en la zona. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que se trata de una obra que tiene "un valor cultural e histórico incalculable".
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