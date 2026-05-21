Así ha trabajado Lola Lolita su miedo escénico en Mask Singer: "Es un trauma que no supero"

Algunos lo habían comentado por redes sociales, pero ningún investigador ha conseguido adivinar su identidad. Lola Lolita era quién se escondía debajo de la máscara de mofeta y se ha quedado a las puerta de la gran final de esta edición.

Lola Lolita ha confesado que esta ha sido una de las mejores experiencias de su vida y asegura que se lo ha "pasado pipa". Eso sí, lo ha pasado un poco mal a la hora de preparar las actuaciones y escucharse a sí misma en el estudio de grabación.

Lola Lolita ha contado en más de una ocasión que tiene miedo escénico, pero estar debajo de una máscara le ha ayudado en esta ocasión. "Mi problema es el contacto visual con el público", ha recalcado.

A la influencer todavía le cuesta gestionar el expresarse en un plató de televisión con mucho público, pero Mask Singer le ha ayudado a soltarse y ha demostrado que todavía hay muchas facetas suyas que desconocemos. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en Detrás de la máscara!