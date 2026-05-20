Afra Blanco cree que el juez vulnera un derecho de Zapatero: "La investigación no está realizada"

Tras las reivindicaciones que hacía Afra Blanco en pro del Estado de Derecho y garantías como la presunción de inocencia o el derecho a la defensa, el periodista y escritor Ángel Antonio Herrera rechazaba las actitudes polarizadas respecto a la corrupción y respecto a la instrumentalización política de la Justicia, el tan nombrado 'Lawfare'.

"Ni todos están en la corrupción, ni se practica 'Lawfare' de un modo generalizado en España. Mientras no salgamos de esto, estos asuntos no los vamos a ver con cierta claridad", aseveraba Herrera.

Un supuesto doble rasero

"Ya lo han condenado"

Afra considera que el auto del juez José Luis Calama Teixeira se excede al situar a Zapatero en lo más alto de una presunta organización criminal cuando lo que pretende es dar inicio a una investigación sobre los hechos. Las críticas de la activista se centran en la diferencia de criterio que aprecia en la imputación de unos políticos mientras que se protege a otros por las consecuencias que puede acarrear.

"Se está vulnerando, en mi opinión, un derecho de defensa (...) ¿Cómo puede decir que es el jefe de la trama?", decía Afra Blanco, que recordaba que la investigación está por realizar.

Daba la razón Susana Griso a Afra y aseguraba que "hay portadas que vienen a ser una condena".

"¿Qué pasa con 'eme punto' Rajoy?"

El periodista Juan Fernández- Miranda replicaba a Afra Blanco todo lo que se ha hablado -y sigue generando debates y contenidos- sobre la parición del nombre 'M. Rajoy' en la documentación del caso Gürtel, trama de corrupción anidada en el PP. Recordaba el adjunto al director de 'El Confidencial' que el expresidente Mariano Rajoy, a quienes identificaron muchos en esa lista, no llegó a ser imputado.

"Acabas de poner el ejemplo que yo no quería poner (...) Hay ciertas personas del ente político que no son investigadas por aparecer en conversaciones. (...) No son citados (...) Escuchamos voces de magistrados o de jueces en las que se rechaza citar políticos para evitar estigmatización sobre su figura", replicaba Afra, que exigía que la Justicia unificara su criterio.

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