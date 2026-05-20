Fina sufre un ataque de ansiedad al recordar lo que pasó con Santiago en la casa de los montes: “No quiero estar aquí”

Marta y Fina están disfrutando de su nueva vida juntas tras su esperado reencuentro. Han sido muchos meses separadas y no quieren pasar ni un minuto la una sin la otra.

La casa de los montes es su nidito de amor, su refugio, su lugar seguro. Sin embargo, todo empieza a empañarse cuando el recuerdo de Santiago empieza a atormentar a Fina.

"Yo lo maté. Nos está persiguiendo", le dice Fina a Marta muy asustada. La fotógrafa no puede olvidar que en esa casa, en defensa propia, ella acabó con la vida de Santiago y esa casa ahora le recuerda a él.

Fina sufre un ataque de ansiedad. Marta intenta calmarla y le dice que tiene que olvidar todo eso, pero Fina insiste. No puede olvidar lo que pasó aquella noche en esa casa y necesita macharse de allí.

"Sácame. no quiero estar aquí", le dice Fina angustiada mientras Marta la abraza y le dice que no se preocupe, que se marcharán de allí y que vivirán su amor en otro lugar lejos de allí. Mientras estén juntas están a salvo. ¿Dónde se irán a vivir nuestras #Mafin?

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