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Sesión de Control al Gobierno

Rufian, sobre la imputación de Zapatero: "Si esto es verdad es una mierda, si esto es mentira es una mierda aún mayor"

Gabriel Rufián ha reconocido que siente "respeto y afecto" por Zapatero al tiempo que ha denunciado una "cacería judicial" contra la izquierda.

Gabriel Rufián en la sesión de control al Gobierno

Rufiían, sobre la imputación de Zapatero: "Si esto es verdad es una mierda, si esto es mentira es una mierda aún mayor" | Europa Press

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Miriam Vázquez
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Gabriel Rufián está "jodido". Así de contundente se ha mostrado el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Yo reconozco que no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. Nueve de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte por él. Pero también tengo ojos en la cara", ha defendido Rufián para denunciar un "cacería judicial" contra la izquierda y asegurar que "Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más".

"¿Qué esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda? Sí, y tanto. ¿Qué existe una cacería judicial? Sí, y tanto. ¿Qué Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más? Sí. No 88 sino 188 páginas sí, también, pero Señorías, la izquierda somos otra cosa".

Con el auto en la mano el diputado nacionalista ha sentenciado que "si esto es verdad es una mierda, si esto es mentira es una mierda aún mayor que hemos visto muchas veces. Demasiadas veces, pero merece una respuesta. Tienen que entender que hay mucha gente de izquierdas a los que esto les rompe el corazón".

En referencia a la derecha, Rufián continuó: "Están encantados de la vida y roban a manos llenas, pero repito la izquierda somos otra cosa".

Sánchez ha agradecido las palabras de Rufián y ha repetido el mensaje "toda la colaboración con la justicia, toda la presunción de inocencia y todo mi apoyo a Zapatero" y volvió a recordar que "a diferencia de lo que ocurrió cuando gobernaba Aznar o el señor Rajoy que durante la etapa de Rodríguez Zapatero, no hubo ningún caso de corrupción".

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