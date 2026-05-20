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Elena Valenciano (PSOE) rechaza 'Lawfare' en el escándalo de Zapatero "Error gravísimo de los portavoces socialistas"

La ex vicesecretaria general del Partido Socialista reconoce el "mazazo personal" que ha supuesto la imputación del expresidente. por presuntos delitos vinculados al rescate de 'Plus Ultra'. Cree que desde el PSOE se han equivocado gravemente con la estrategia de defensa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Elena Valenciano

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Andrés Pantoja
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La investigación atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y le implica también en posibles organización criminal, falsedad documental y apropiación indebida.

El terremoto político ha sacudido a numerosas figuras y militantes socialistas que han recibido la noticia con estupefacción. El papel de Zapatero como gran comisionista de una supuesta trama delictiva dejaba "de piedra" a Emiliano García- Page, triste a Susana Díaz, y "jodido" a Toni Bolaño. Elena Valenciano admite estar muyafectada.

La hoy consejera de Estado y presidenta de la Fundación Mujeres también reconoce que no comprende lo que cree que son equivocaciones de miembros del PSOE o del Gobierno que han salido a cuestionar el auto del magistrado José Luis Calama Teixeira que cita a Zapatero como investigado.

"El auto demuestra que esto no es producto de Lawfare. Creo que eso ha sido un error gravísimo de los portavoces socialistas ayer, que creo que hoy están corrigiendo", manifestaba de forma contundente la que fuera número dos en el organigrama del PSOE.

No es culpable, todavía

También rechaza de forma clara a quienes poco menos que han sentenciado ya al expresidente socialista, y cita a Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo el grueso de su discurso es una reflexión autocrítica de la formación en la que milita: "Los socialistas tenemos que, primero manifestar nuestro más absoluto respeto por la Justicia".

"Desgraciadamente en este país en el que estamos en trincheras, hay unos que no están dispuestos a aceptar que Zapatero pueda ser inocente, y otros no dispuestos a aceptar que Zapatero sea culpable", manifestaba Valenciano.

Pide el mismo respeto por la presunción de inocencia en un caso que le resulta "muy difícil" de asimilar, por el cariño personal que guarda a Zapatero: "Tenemos el corazón helado".

Explicaciones debidas

Elena Valenciano dice hablar "en términos personales" a la hora de pedir explicaciones a Zapatero. Considera que debe darlas tanto a los socialistas como al resto de la ciudadanía. Insiste en la incredulidad que siente ante la gravedad de los delitos que se investigan.

"Me resulta muy difícil imaginar a Zapatero como jefe de una trama corrupta. Yo le tengo un profundo cariño", expresa Valenciano al mismo tiempo que toma la palabra del expresidente al decir que dará explicaciones: "Las estamos esperando".

La socialista mostraba serias dudas ante la posibilidad de que este nuevo escándalo, que estalla en el seno del PSOE, se lleve por delante una legislatura que parece a prueba de bombas.

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