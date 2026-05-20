Fernández- Miranda asegura que Zapatero improvisó un viaje a Venezuela: "A raíz de la información de que se está estrechando el cerco"

El detonante para preparar un viaje decidido a toda prisa por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, fue según Juan Fernández- Miranda la información sobre que la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF estaba estrechando el cerco en torno al expresidente del Gobierno, publicada por 'El Confidencial'. Este lunes se producía la imputación.

La noticia caía como una bomba en muchos socialistas que no dejan de sorprenderse. El adjunto al director del medio digital sitúa este viaje en el marco del ejercicio de las libertades que tiene el expresidente, por lo menos hasta la fecha, pero al mismo tiempo se pregunta del porqué de la necesidad de desplazarse con celeridad a Venezuela, cuyo regreso estaba previsto par dos días después. Ponía el foco en esa improvisación.

"Ese viaje se improvisa (…) Se estaba estrechando el cerco (…) Es un viaje improvisado, un viaje de urgencia. No sabemos para qué, pero lo que es cierto es que el señor Zapatero de repente tuvo muchas prisas por acudir a Caracas, vía República Dominicana", explicaba Fernández- Miranda.

El plan de vuelo de Zapatero consistía en hacer escala en República Dominicana y desde allí coger un segundo avión, del gobierno venezolano, con destino a Caracas. No ha trascendido mayor motivo que la razón privada del viaje

Por motivos evidentes Zapatero no emprendía ese viaje y en la mesa de debate cuestionaban si podrá llegar a realizarlo dado que especulaban con las medidas cautelares que puede imponer el juez. Posible retirada del pasaporte o incluso dictar prisión provisional en caso de que aprecie alto riesgo de fuga.

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