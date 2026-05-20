Los indicios que apuntan a un posible homicidio en la muerte del dueño de Mango : "Descarta que la caída fuera por un resbalón"

Tras alrededor de una hora y media declaración la jueza fijó una fianza de un millón de euros a Jonathan Andic, hijo del que fuera dueño de la compañía, que la abonaba en poco más de treinta minutos y evitaba así la entrada en prisión provisional.

Pistas incriminatorias

En diciembre de 2024 Isak y Jonathan Andicpaseaban por un sendero de la sierra de Montserrat y el padre acabó cayendo por un terraplén, en lo que el hijo asegura que fue un accidente derivado de un traspiés.

Sin embargo la jueza ha considerado oportuno que la investigación vaya más allá por varias razones. La primera es la sospechosa pérdida del teléfono móvil de Jonathan poco después de la muerte de su padre. Además las contradicciones en el testimonio de Jonathan a cerca de su repetidas visitas a la zona del suceso los días y semanas previos, demostradas por la ubicación de su coche, y olvidadas en una de sus declaraciones en las que solo afirmó haber estado dos semanas atrás. Otra de las razones es la autopsia, que descarta que la caída fuera debida a un resbalón.

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