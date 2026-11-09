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El diputado del PSOE Víctor Gutierrez, sobre la "fuga" de votos del PP a Vox: "Para votar a la marca blanca, votan al original"

Víctor Gutiérrez reacciona a los resultados que vaticinan las últimas encuestas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y mantiene la confianza en su partido.

Víctor Gutierrez

El diputado del PSOE Víctor Gutierrez, sobre "la fuga" de votos del PP a Vox

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Anna Martín
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A tan solo 20 días de las elecciones y con el inicio de la campaña electoral a la vuelta de la esquina, se publican nuevas encuestas que pronostican los resultados de cara a las urnas.

En este contexto y ante el descenso que apuntan la mayoría de los sondeos para los socialistas, nuestro colaborador y diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez, no pierde la confianza en su formación.

Para expresar su postura, comenta lo que percibe de la oposición del PP, que, según señala, "la única propuesta que presentan es la de echar a Pedro Sánchez". "No puede sorprendernos del partido que ha hecho de un lema insultar al presidente del Gobierno. Eso la gente lo recoge y lo interpreta", apunta.

Ensalzando la manera de hacer campaña de su partido, ha comentado que ellos lo hacen "desde otro punto de vista".

"La estrategia torpe del PP de mimetizarse con Vox"

"Incluso las encuestas más agoreras con nosotros demuestran dos cosas: un recorte que se hace cada vez más evidente del PSOE al PP y, por otro lado, la fuga de votos que hay del PP a Vox", sostiene.

Este último dato lo fundamenta, bajo su parecer, en "una estrategia torpe de los populares de mimetizarse con Vox". Según sus palabras, los acusa de copiar su discurso político e ideológico. En base a ello, plantea que la gente tiene el siguiente pensamiento: "Para votar a la marca blanca, votan al original".

Sin querer ser pesimista con los resultados que las encuestas vaticinan para el 29-N, recuerda la experiencia de lo ocurrido en 2023, cuando asegura que PP y Vox ya estaban haciendo un reparto de ministerios. "Eso ha causado tres años de muchísimo sufrimiento para ellos", asegura.

"Paciencia, queda mucho. Estoy seguro de que la gente nos va a hacer a nosotros primera fuerza el 29 de noviembre", concluye, manteniendo su confianza en los resultados de su partido.

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