Xavier García Albiol defiende un pacto entre PP y Vox: "Hay que desmontar el entramado político que ha organizado el PSOE"

Quedan 40 días para los comicios y los partidos ya han comenzado a desvelar los candidatos con los que concurrirán a las elecciones generales del 29 de noviembre. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, es el número uno del PP por Barcelona. Hoy conecta con 'Espejo Público' y carga con contundencia contra la oposición. Además, responde a la posibilidad de un pacto entre su formación y Vox.

"Hace lo que le da la gana"

"Pedro Sánchez solo tiene un objetivo, que es él y sus intereses", sentenciaba Albiol al ser preguntado por la reciente noticia de que todos los integrantes de la candidatura socialista de Palencia propuestos por la militancia han renunciado a sus puestos después de que la dirección federal impusiera como cabeza de lista al Congreso a Mariluz Martínez Seijo. Para el alcalde popular, esta decisión no supone solo un "desprecio" hacia los españoles, sino también hacia los propios militantes socialistas.

"Sánchez es capaz de cargarse la voluntad de una provincia para poner a una amiga suya"

Albiol considera que el presidente del Gobierno es capaz de "cargarse la voluntad de una provincia para poner a una persona que es amiga suya" con tal de cumplir sus objetivos. "Hace lo que le da la gana y se pasa por el forro a su partido y al conjunto de españoles", añade.

El alcalde también responsabiliza al Gobierno de Sánchez de permitir "la gran entrada de inmigración irregular". A su parecer, encontrar una solución a esta situación es una de las cuestiones que deben abordarse y que, además, forman parte de las prioridades electorales de su partido. Sostiene que una parte de esta inmigración provoca "graves problemas de convivencia, adaptación, incivismo y delincuencia".

Albiol distingue entre esta situación y lo que define como "inmigración positiva", en referencia a las personas que llegan a España para trabajar y no para "crear problemas". Un discurso que, asegura, comparten tanto los votantes de derechas como una parte importante de los de izquierdas.

¿Pacto entre PP y Vox?

En plena disputa por el control del Senado, Susanna Griso también le preguntaba por la posibilidad de un acuerdo entre el PP y Vox. Ambos partidos se quedarían a seis escaños del control de la Cámara si concurriesen por separado, mientras que los líderes de ambas formaciones han abierto la puerta a posibles negociaciones.

Antes de responder si es partidario de ese pacto, el periodista Rubén Amón le recordaba unas declaraciones que Albiol hizo en el pasado: "Si cayéramos en el error de intentar acercarnos a posicionamientos que defiende Vox, estaríamos traicionando a una parte muy importante de nuestros votantes y dejaríamos un espacio muy grande a nuestros rivales".

"Intentar acercarnos a posicionamientos que defiende Vox sería un error"

"Yo dije eso en el pasado y lo mantengo", respondía el número uno del PP por Barcelona. No obstante, matizaba su postura al señalar que existen diferencias de identidad entre ambas formaciones, aunque también comparten numerosas cuestiones. Entre las que destaca una como la más importante: "Tomar todas las medidas necesarias para desmontar el entramado político que ha organizado el PSOE y Pedro Sánchez llevando la política a las instituciones".

De este modo, Albiol defiende la posibilidad de un entendimiento entre su partido y Vox para impulsar medidas contra el Gobierno de Sánchez.

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