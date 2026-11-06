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ACCIDENTE AUTOBÚS

Dos menores muertos y 16 heridos en un accidente de autobús en el este de Francia

Los hechos han ocurrido sobre las 7:00 horas en la carretera D22 cuando, por causas que todavía se están investigando, "el conductor ha perdido el control del autobús".

Imagen de archivo de una ambulancia en Francia

Imagen de archivo de una ambulancia en Francia EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La localidad francesa de Lent, ha sido escenario este viernes de un accidente de autobús que ha dejado dos menores fallecidos y 16 heridos. El vehículo, destinado al transporte interurbano, llevaba a bordo a un grupo numeroso de escolares cuando ha tenido lugar el siniestro.

Los hechos han ocurrido sobre las 7:00 horas en la carretera D22 cuando, por causas que todavía se están investigando, "el conductor ha perdido el control del autobús", que ha terminado abandonando la vía y colisionando contra un árbol situado junto a la calzada, según ha informado el alcalde de la localidad, Yves Cristin.

La alerta ha movilizado rápidamente a numerosos efectivos de emergencia, que han acudido hasta el lugar para atender a los pasajeros. Sobre el suceso se ha pronunciado también el ministro de Educación, Édouard Geffray, quien ha mostrado su preocupación por los estudiantes afectados, y ha trasladado un mensaje de apoyo a sus familiares. El ministro ha asegurado que el Ejecutivo seguirá atentamente la situación, y acompañará a los familiares en estos momentos tan complicados.

"Una prueba muy difícil"

"Quiero tener un pensamiento para estos alumnos y sus familias. Cuando nuestros alumnos, nuestros niños, son víctimas de accidentes de esta naturaleza, siempre es una prueba muy difícil", ha declarado Geffray.

Mientras continúan las actuaciones de los equipos de emergencia, se ha activado el centro operativo para coordinar los recursos y servicios implicados. Asimismo, se ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen al lugar del accidente, y respeten las restricciones de circulación.

Otro suceso similar

Hace tan solo 20 días ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Barcelona, donde un autobús de la línea 573 de Sagalés, caía por un terraplén en Fogars de Montclús. El balance provisional es de 80 heridos: cuatro graves, 18 menos graves y 58 leves. Se ha descartado que el siniestro se haya producido por una colisión con otro vehículo.

Las labores de rescate se prolongaron durante horas por las dificultades del terreno.

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