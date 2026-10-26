Pilar Velasco cuestiona la estrategia del PP de pactar con Vox: "El país está derechizado, van a lo que ya tienen"

La precampaña y las divisiones y coaliciones que están surgiendo incluso antes de conocer los resultados llaman la atención de la mesa de 'Espejo Público'.

De hecho, el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, muestra su "decepción" sobre lo que cree que es lo importante y es que, según sus palabras, "no se está hablando de los problemas".

En el marco de la posible coalición de derechas a la que señalan la mayoría de los sondeos, comenta la elección de las listas populares, con las que pensaba que el PP iba a distanciarse de la formación de Santiago Abascal. "Sémper para mí significaba que Feijóo quería desarrollar una estrategia ofreciéndose al centroderecha y, simultáneamente, protegiéndose de la extrema derecha con Cayetana Álvarez de Toledo". Sin embargo, cree que "ha ganado la dureza del corindón", aclarando con esto que se refiere a la número dos de Génova, Álvarez de Toledo.

"Esto provoca un goteo y una reducción de escaños del PP"

"Eso es lo que está provocando que haya un goteo y una reducción de escaños del PP", resume. Para él, tanto los populares como los socialistas han renunciado a "captar votos en la zona templada de la sociedad española". Para Méndez, es una "mala noticia" que, por este motivo, se estén redistribuyendo los votos en el resto de partidos.

Tras este análisis, interviene la periodista Pilar Velasco para extraer uno propio. Ella lo resume en que están haciendo un "acuerdo de coalición en propia precampaña", refiriéndose concretamente a PP y Vox. Reflexionaba que es algo que considera que no se ha visto en ninguna campaña electoral, con un "combate tan fuerte como por unas generales".

Según considera Velasco, "el PP estaba en muchas mejores condiciones de competir en el 28M, cuando arrasó en gran parte de las comunidades autónomas, que ahora".

"Juanma Moreno fue el único que frenó el ascenso de Vox"

La periodista, en este contexto, rescataba unas palabras de la entrevista hecha a Cayetana Álvarez de Toledo hoy en 'Espejo Público', en las que la número dos del PP decía: "Necesitamos un PP muy ancho". A su parecer, los populares no están ensanchando su partido.

"Juanma Moreno Bonilla hizo una campaña por el voto útil, por el voto de centro, porque sabía que, si no, no gobernaba en Andalucía", comentaba. A pesar de decir que perdió la mayoría, resaltaba que "fue el único presidente autonómico que frenó el ascenso de Vox".

"No es lo mismo tener un Vox jibarizado que uno con 70 diputados, como le dan absolutamente todas las encuestas", dice, previo a cuestionar la estrategia del PP, que asegura que "va a lo que ya tiene". Unas palabras que explica sosteniendo "gana el bloque de la derecha claramente porque el país ya está completamente derechizado", algo que, a su juicio, se ha visto en todas las elecciones.

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