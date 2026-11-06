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Caso Koldo

¿Quién es Cristian Corvillo? Analizamos al exchófer de Sánchez detenido por la UCO

Detenidas seis personas en una nueva intervención realizada por la UCO, entre ellas el exchofer del Presidente Cristián Corvillo y la actual pareja del exministro de transportes José Luis Ábalos.

Sanchez y Corvillo

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Carmen Rodríguez
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Un nuevo nombre se suma a la lista de implicados en el 'caso Koldo'. Se trata del cordobés Cristian Corvillo, un hombre que nunca fue un desconocido en los pasillos de Ferraz. Hay seis detenidos en la última intervención de la UCO. Entre ellos: Andrea de la Torre, expareja de Ábalos, Cristian Corvillo, exchofer de Pedro Sánchez, Rubén Corvillo, hermano de Cristian y otros tres detenidos en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla.

Cristian Corvillo siempre se ha movido muy cerca de las altas esferas de la política. Él mismo ha explicado que conocía muy bien a José Luis Ábalos y que su relación era estrechísima. "Lo recogía en la estación del ave, lo llevaba a comer a cenar y de copas", afirmaba el exchofer. Hace apenas un mes, Corvillo reconoció en la Audiencia Nacional que también mantenía relación directa con el empresario, Víctor de Aldama.

A pesar de las evidencias, el presidente del Gobierno , ha asegurado que no conocía a Corvillo de nada y que ninguna de las personas detenidas tiene nada que ver con él. Sin embargo, los hechos apuntan a lo contrario. En abril de 2017, durante la campaña de primarias para recuperar el liderazgo del PSOE, Cristian Corvillo acompañó a Pedro Sánchez recorriendo Andalucía. A pesar de la negación del Presidente, el propio Corvillo le llegó a confesar a Víctor de Aldama que el presidente del Gobierno durmió en su casa durante aquella campaña.

El rastro de esta relación no solo queda en testimonios privados, sino también en el ámbito público. En los perfiles de redes sociales de Cristian Corvillo todavía pueden encontrarse mensajes pidiendo el voto directamente para el actual presidente, refiriéndose a él como "un gran candidato y mejor persona". Para poner en duda el supuesto desconocimiento por parte de Sánchez, consta que en un acto del PSOE celebrado en ese mismo año 2017, el propio líder socialista le dio las gracias a Cristian de forma directa y personal.

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