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Óscar Higares reflexiona sobre el paso del tiempo: "La gente empieza a cuidarse desde fuera"

El extorero ha compartido su visión sobre el paso de los años y la importancia de cuidarse, recordando también cómo afrontaba la posibilidad de morir cuando se dedicaba al toreo.

Óscar Higares reflexiona sobre el paso del tiempo: "La gente empieza a cuidarse desde fuera"

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Óscar Higares ha reflexionado en La Mesa sobre el paso del tiempo y la importancia de llegar a una edad en la que se pueda seguir disfrutando de la vida. "La gente empieza a cuidarse desde fuera en vez de desde dentro", ha señalado, defendiendo una visión del envejecimiento que vaya más allá de la apariencia física.

El extorero ha asegurado que, para él, lo importante no es simplemente cumplir años, sino hacerlo en unas condiciones que permitan seguir disfrutando de la vida. Una reflexión con la que ha querido poner el foco en el bienestar personal.

Sobre las operaciones estéticas, Higares ha mostrado una postura comprensiva con quienes deciden recurrir a ellas. "Hay gente que lo necesita para su autoestima", ha explicado, reconociendo la importancia que pueden tener estos tratamientos para algunas personas.

Además, el invitado ha recordado su etapa como torero y la relación que mantenía entonces con la muerte. Higares ha confesado que, cuando toreaba, pensaba tanto en la posibilidad de morir que se olvidaba de pensar en la vida, una reflexión que ha compartido al hablar de cómo ha cambiado su manera de afrontar el paso del tiempo.

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