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LEY DE NIETOS

Pilar Losantos y Víctor Gutiérrez chocan por la suspensión de la Ley de Nietos del TS: "¡Hay que leer antes de venir!"

La periodista y el diputado del PSOE discrepaban respecto a la decisión del Supremo de paralizar la tramitación de la norma por considerar que representa un "peligro real y serio" para la transparencia electoral. Ambos protagonizaban un momento de alta tensión.

Víctor Gutiérrez y Pilar Rodríguez Losantos

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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El diputado del PSOE Víctor Gutiérrez sentenciaba que los políticos "no tienen que hacer sentencias" y al mismo tiempo hacía una mención a la judicatura que algunos pueden considerar una crítica.

"Tiene que haber independencia, pero hay que recordarles a algunos jueces que los jueces no pueden entrar en el poder legislativo", manifestaba Gutiérrez, recordando además una información de 'El País' sobre una reunión entre Alberto Núñez Feijóo y un juez, previa a las elecciones de 2023, que manifestaba su deseo por un Gobierno del PP y solicitaba la derogación de leyes aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La controversia estaba servida por la decisión del Tribunal Supremo de suspender la Ley de Nietos, tan cuestionada por la oposición. El Alto Tribunal ha considerado que esta medida que concedería la "peligro real y serio" para la transparencia electoral al conceder la nacionalidad española a los beneficiarios. Ya hay más de 1,2 millones de solicitudes.

"La ley no la han hecho los políticos"

Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de 'Ok Diario', intervenía para atribuir la la modificación o ampliación de la norma, que ha motivado la actuación del TS, a Sofía Puente Santiago, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2022. Y reprochaba al político socialista desconocer este dato sobre la Ley de Nietos: "Pero si la ley no la han hecho los políticos, la ha hecho la directora general, que este es el asunto por el que interviene el Supremo. ¡Que es que hay que leer antes de venir! No leerse solo el argumentario, Víctor".

El secretario de Políticas LGTBI del Partido Socialista no recibía de buen grado el comentario de su compañera de mesa y replicaba a Losantos: "De argumentario sabes tú bastante mucho, por quién te paga. A mí me pagan de un lado y a tí de otro...".

El debate se había tornado tenso en ese momento y la periodista continuaba: "A mí no me paga ningún partido. Veo que has leído poquito", decía.

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