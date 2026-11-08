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¡Conspiración contra Mika! Melendi y Lola Índigo planean su robo mientras el coach valora la batalla

El coach ha sorprendido a sus compañeros cuchicheando mientras valoraba la actuación de Susana y Pedro. ¡Melendi no ha tardado en desvelar qué estaban tramando!

¡Conspiración contra Mika! Melendi y Lola Índigo planean su robo mientras el coach valora la batalla

¡Conspiración contra Mika! Melendi y Lola Índigo planean su robo mientras el coach valora la batalla

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¡La competición está más viva que nunca en las Batallas de La Voz 2026! Mika ha protagonizado un divertido momento con Melendi y Lola Índigo después de escuchar el enfrentamiento entre Susana y Pedro, dos de los talents de su equipo.

Mientras el artista estaba dando su valoración sobre la actuación de ambos, algo ha llamado su atención: ¡Melendi y Lola Índigo estaban cuchicheando entre ellos! Una conversación que no ha pasado desapercibida para Mika, que ha querido saber qué estaban tramando sus compañeros.

“Estamos haciendo nuestros cálculos”, ha confesado Melendi, que estaba valorando sus opciones de robo ante la inminente decisión de Mika.

Y es que, aunque los coaches deben elegir a uno de sus dos talents para continuar en su equipo, los robos pueden cambiar por completo el destino de los aspirantes. ¡No te pierdas esta divertida conspiración de Melendi y Lola Índigo a espaldas de Mika!

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