Agustina, víctima del timo del abrazo cariñoso: "Me ayudó a subir las escaleras y me quitó 5000 euros"

Los ladrones siempre suelen tener víctimas vulnerables, mayores o que estén solas. Es también el objetivo de los 'timadores del abrazo cariñoso', la última moda en robos por la calle.

El modus operandi suele ser siempre el mismo: el ladrón se acerca a una persona que esté sola por la calle, la ayuda y se gana su confianza con halagos y compañía. Finalmente, en un gesto cariñoso o un abrazo, les roba joyas, relojes o dinero.

Agustina, una mujer de 89 años, ha sido víctima de este robo. Fue una mujer la que la abordó en la calle y comenzó a hablar con ella. Al ver que era simpática y se ofrecía a ayudarla, Agustina la invitó a subir a casa a tomarse algo.

La ladrona le ayudó a subir las escaleras y, mientras subía escalones, le robó las joyas y el reloj que llevaba. "No me di cuenta de lo que me estaba haciendo", afirma Agustina.

Finalmente, la ladrona salió corriendo antes de entrar en la casa. Fue entonces cuando Agustina se dio cuenta de que había sido víctima de un robo.