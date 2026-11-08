TIMO
Agustina, víctima del timo del abrazo cariñoso: "Me ayudó a subir las escaleras y me quitó 5000 euros"
La última moda en estafas y robos es el timo del abrazo cariñoso: el ladrón se gana la confianza de una persona mayor o vulnerable y, en un gesto aparentemente cariñoso, les roba lo que llevan encima.
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Los ladrones siempre suelen tener víctimas vulnerables, mayores o que estén solas. Es también el objetivo de los 'timadores del abrazo cariñoso', la última moda en robos por la calle.
El modus operandi suele ser siempre el mismo: el ladrón se acerca a una persona que esté sola por la calle, la ayuda y se gana su confianza con halagos y compañía. Finalmente, en un gesto cariñoso o un abrazo, les roba joyas, relojes o dinero.
Agustina, una mujer de 89 años, ha sido víctima de este robo. Fue una mujer la que la abordó en la calle y comenzó a hablar con ella. Al ver que era simpática y se ofrecía a ayudarla, Agustina la invitó a subir a casa a tomarse algo.
La ladrona le ayudó a subir las escaleras y, mientras subía escalones, le robó las joyas y el reloj que llevaba. "No me di cuenta de lo que me estaba haciendo", afirma Agustina.
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Finalmente, la ladrona salió corriendo antes de entrar en la casa. Fue entonces cuando Agustina se dio cuenta de que había sido víctima de un robo.
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